Bár 2010 óta a legtöbb időközi választáson az ellenzék győzött, Magyar Péterék mégsem szállnak ringbe a Fidesz ellen ‘26-ig

A statisztikák alapján érdemes lenne részt vennie a Tisza Pártnak is az elkövetkező hetek megmérettetésein, Magyar Péter azonban egyelőre csak ellenzéki közvélemény-kutatók felméréseire hivatkozva beszélhet arról, hogy ő a legerősebb szereplő a magyar politikában, választást ugyanis még soha sem nyert a Fidesszel szemben.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, most vasárnap időközi országgyűlési választásra kerül sor Tolna megye 2. számú egyéni választókerületében. Mint ismert, a térségben élőknek azért kell az urnákhoz járulniuk, mert tavaly októberben váratlanult elhunyt a dombóvári központú körzet addigi képviselője, a 2022-ben a Fidesz-KDNP színeiben győzni tudó Potápi Árpád.

A megüresedett posztért összesen hatan szállnak versenybe, de közülük is a legnagyobb esélye a kormánypártok jelöltjének, Csibi Krisztinának van, hiszen elődje korábban főlényesen, több mint 30 százalékkal nyerte el az egyéni mandátumot a három évvel ezelőtti választáson. Ennek ellenére több ellenzéki párt is presztízsharcként tekint az időközi megmérettetésre, mert a Magyar Péter-féle Tisza Párt távolmaradása miatt a tét a parlamenti széken túl az, hogy elmondhassák magukról, ők a második erő a Fidesz után.

Nem csoda, hogy

a Mi Hazánk Mozgalom például az egyik legismertebb politikusát, egyenesen a párt elnökhelyettesét, Dúró Dórát indítja a választáson, míg az MSZP egykori európai parlamenti képviselőjét, Harangozó Gábort ajánlja a Tolna megyei választópolgárok figyelmébe.

A Demokratikus Koalíció viszont más taktikát alkalmaz, a Gyurcsány-párt ugyanis egy helyben beágyazottnak számító politikusában, a térségben korábban polgármesterként is tevékenykedő Takács Lászlóban bízhat, hogy ha az időközi választást nem is, de az ellenzéken belüli versenyt még megnyerheti a DK-nak. A Vona Gábor-féle Második Reformkor szintén beszállt a versenybe, ők Ágoston Pált indítják a most vasárnapi választáson. A 2RK számára is fontos ütközetről van szó, hiszen a Jobbik egykori elnöke által alapított formáció tavaly nyáron még az egy százalékot sem érte el az EP-választáson, így ők bármilyen ennél jobb eredményre már sikerként hivatkozhatnának.

Furcsa azonban, hogy a 2024-es európai parlamenti választáson meglepően jó eredményt elérő Tisza Párt viszont úgy döntött, hogy sem ezen, sem pedig a további időközi megmérettetéseken nem kívánnak részt venni. A lépés azért nehezen értelmezhető, mert Magyar Péter az elmúlt hetekben több ellenzéki kötődésű közvélemény-kutató felmérésére hivatkozva arról beszélt, hogy előrehozott választásokat kellene tartani az országban, mert a választópolgárok többsége ezek alapján már nem Orbán Viktort és a Fideszt, hanem őt és a Tisza Pártot akarják kormányon látni.

Ha csupán arról lenne szó, hogy a Tisza Párt egy alapvetően a jobboldalnak kedvező választókerületben döntött volna úgy, nem akarja „feleslegesen” megégetni magát, még érthető is lenne a dolog, azonban hamarosan egy másik, inkább ellenzékinek mondható körzetben is időközi választásra kerül sor, a DK-s Varju László lemondása miatt ugyanis március 23-án Újpest-Angyalföldön is új egyéni képviselőről dönthetnek majd a választópolgárok, ahol Magyar Péterék szintén nem mérettetik meg magukat.

Pedig ha valóban igaza lenne azon közvélemény-kutatóknak, akik szerint a Tisza Párt már előzi a Fideszt, akkor logikus döntés lenne ezt egy időközi választáson is demonstrálni. Korábban legalábbis több ellenzéki párt is ilyen megmérettetéseken aratott győzelmekkel igyekezett igazolni egyes felméréseket. A statisztikák alapján ráadásul a kormánypártok számára alapvetően nem számítanak kedvező terepnek az időközi választások: 2010 óta hat alkalommal kellett ciklus közben új képviselőt választani Magyarországon, ebből pedig mindössze két alkalommal,

2011 novemberében Láng Zsolt a II. kerületben és 2020 októberében Koncz Zsófia Tiszaújvárosban győzött a Fidesz-KDNP színeiben, míg négy alkalommal ellenzékiek fölényeskedtek.

