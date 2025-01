Pénteken érkezik az emelt nyugdíj a bankszámlákra – közölte a kormányszóvivő a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Vitályos Eszter a videóban azt mondta, hogy januártól 3,2 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, ami 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 ezer forintos emelést jelent.

Hozzátette, hogy februárban már ez az emelt összegű 13. havi nyugdíj érkezik.

„A kormány tehát idén is teljesíti az időseknek tett vállalását: garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést. Mivel idénre 3,2 százalékos inflációra számítunk, a nyugdíjemelés is ekkora” – fogalmazott a szóvivő.

Úgy folytatta, hogy

ha az év végére kiderülne, hogy az infláció magasabb a most becsültnél, akkor is garantált az inflációkövető nyugdíjkiegészítés.

Vitályos Eszter szólt arról is, a kormány tisztában van azzal, hogy az időseknek különösen fontos a rezsicsökkentés is, ezért továbbra is elkötelezett a rezsicsökkentés megvédésében, még úgy is, hogy az ukrán gáztranzit leállítása 20 százalékkal növelte a földgáz árát.

„Az idősek tehát számíthatnak ránk! Megvívunk minden csatát értük is Brüsszellel és Brüsszel régi és új embereivel egyaránt” – mondta a kormányszóvivő.