Több mint hétezer milliomost és négy milliárdost is hozott 2024

A tavalyi év számtalan meglepetést és igazán kiemelkedő nyereményeket hozott. Kétszer is megdőlt az ötös lottó jackpotja, kihúzták minden idők legnagyobb skandináv lottó főnyereményét és a kenójátékon is rekord született. Emellett közel húsz esztendővel a legutóbbi magyar fejlesztésű lottó bevezetése után egy új számsorsjáték érkezett a hazai piacra Napi mázli néven és, hogy az év vége se teljen esemény nélkül, december 13-án, pénteken megérkezett e-sorsjegyek legújabb generációját képviselő „e-sorsjegy extra” is. A Szerencsejáték Zrt. játékosai közül tavaly összesen 7196 szerencsés játékos vihetett haza milliós, illetve milliárdos nyereményt.

A hagyományoknak megfelelően milliárdos nyereményt 2024-ben is az ötös lottón és a hatos lottón ért el egy-egy játékos. Magyarország legismertebb és legrégebbi lottójátékán, az ötös lottón tavaly hárman nyerték meg a főnyereményt, közülük ketten az éppen aktuális rekordot megdöntve értek el 6,5, illetve 6,6 milliárd forint feletti nyereményt. Az ötös lottón most is milliárdos nyeremény várja a játékosokat, ugyanis 11 hete nincs telitalálatos szelvény, így a jackpot mostanra 2,5 milliárd forintra duzzadt.

A kiugró milliárdos nyereményeken túl a hagyományos lottójátékokon több mint 2 ezer milliós nyeremény született. Az európai lottójátékon 5+1 találatos szelvénnyel 5 szerencsés nyert százmilliós összeget. A hatos lottón az év folyamán 7-en örülhettek telitalálatosuknak, míg a skandináv lottón 19 nyertes lett gazdagabb a jackpottal, sőt az 52. játékhéten egy szerencsés játékos elvitte a negyed évszázados számsorsjáték eddigi legnagyobb főnyereményét, 795 691 425 forintot.

A Luxor játékon 127-en, Jokeren pedig 269-en örülhettek milliós vagy éppen több tízmilliós nyereményüknek. A napi játékok közül a kenón és a puttón összesen 313 nagynyertes született 2024-ben, előbbi játék esetében egy szerencsés játékos az elvihető legmagasabb összeggel, 2,625 milliárd forinttal lett gazdagabb. A tavaly bevezetett új számsorsjáték, a Napi mázli 10 hónap alatt 57 játékosnak hozott legalább egymilliós nyereményt.

Rekordévet zárhattak a sportfogadók is, a Tippmixen és a TippmixPrón összesen 2677 milliomos született, köztük 74-en a v-sport offline, 26-an pedig a v-sport online játékkal. Tippmixen a földi hálózat esetében 20 olyan legalább milliós nyertes szelvény is született, amelyeket 300 forintos alaptéttel játszottak meg. Köztük kiemelkedő egy 300 forint alaptéttel kétszer megjátszott 2/2-es kötésű szelvény, amivel a 6300-as szorzójának köszönhetően decemberben 1 890 000 forintot nyert a gazdája. TippmixPrón a legfeljebb 200 forintos szelvények között egy 100 forint alaptéttel rendelkező fogadás rendelkezett a legmagasabb nyertes oddsszal, a 15 714,51-es szorzónak köszönhetően 1 571 451 forintot nyertek vele idén novemberben.

A Góltotóval hatan csatlakozhattak tavaly a milliomosok klubjához, míg az immáron közel 80 éves Totóban 368 darab 13+1-es szelvény volt 2024-ben, ötödük (72-en) ért milliós nyereményt.

A lóverseny szerelmeseinek sem lehetett oka panaszra tavaly. A Kincsem+ TUTI és Kincsem+ játékkal összesen 379 363 180 forintot vihettek haza. A tavalyi év legnagyobb nyertese az a szerencsés fogadó volt, aki a május 17-én feladott tippekkel több mint 66 millió forint tulajdonosa lett.

Volt oka örömre 2024-ben a papíralapú sorsjegyek kedvelőinek is. A játék szerelmesei összesen több mint 5,5 milliárd forintnyi nyereménnyel gazdagodtak. A támogató funkcióval is rendelkező karácsonyi sorsjegypárosnál – a jó ügy szolgálata mellett – közel ötven játékos örülhetett nagy nyereménynek.

2024-ben is bővült a Szerencsejáték Zrt. e-sorsjegy kínálata is, ezek közül is kiemelkedik a december 13-án, pénteken megérkezett, az e-sorsjegyek legújabb generációját képviselő „e-sorsjegy extra”, amely modern animációs megoldásokat és úgynevezett „in game”, vagyis játékon belüli bónuszjátékokat is tartalmaz. Tavaly összesen 87-en csatlakozhattak e-sorsjegy kaparásával a milliomosok klubjához – hárman már az e-sorsjegy extrával.

A Szerencsejáték Zrt. 2024 során többször is szervezett különsorsolásos akciókat, illetve nyereményjátékokat, amelyeken akár nyeretlen szelvénnyel, vagy sorsjeggyel is lehetett játszani. Ezeknek köszönhetően többek között 28 szerencsés tízmilliós nagyságrendű nyereménnyel lett gazdagabb. A Játékoskártya-hűségprogram keretében egy szerencsés játékos egy 110 millió forint értékű fővárosi álomotthont nyert, illetve 4 prémium kategóriás autót is hazavihettek játékosok.

Az egyes játékokban megszerzett milliós és milliárdos nyereményeket az alábbi táblázat tartalmazza: