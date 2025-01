Erős, gyors mozgású hidegfront érkezik az éjszaka során északnyugat felől, péntekre több mint 10 Celsius-fokkal esik vissza a hőmérséklet – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták, erős, több helyen viharos széllel tör be a hideg, a legerősebb széllökések meghaladják az óránkénti 70 kilométerest is, ezért péntekre több vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet.

Hozzátették: ahogy zúdul be a fagyos levegő, úgy a kezdeti esőt havas eső, havazás váltja fel, és van rá esély, hogy átmenetileg kifehéredjen a táj, de a halmazállapot-váltás után gyengül, szűnik is a csapadék.

Péntekre több mint 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet, és ugyan a keleti határ közelében reggel még 7-8 Celsius-fok lehet, ott is gyorsan csökken a hőmérséklet. Megjegyezték: a hidegfront hőmérsékleti szempontból „visszabillenti” az időjárást a normál kerékvágásba, szombatra virradóan országszerte visszatér a fagy.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)