Menczer Tamás: A háborúpárti, globalista, balliberális erők már a múlthoz tartoznak

A háborúpárti, globalista, balliberális erők elvesztették Washingtont, már a múlthoz tartoznak – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön a közösségi oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzésében azt írta: tizenegy nap múlva érkezik a békepárti Donald Trump, ő a jövő.

„A háborúpárti, globalista, balliberális erők elvesztették Washingtont, már a múlthoz tartoznak. Washingtonban is és Brüsszelben is. Ugyan Brüsszelben még többségben vannak, de Trump érkezése miatt Brüsszel is gyengül, Manfred Weberék gyengülnek, az idejük meg fogy” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy az új jelszó Brüsszelben ez: sürgős!

„Sürgősen mélyíteni kell a háborút, és kiterjeszteni. Sürgősen be kell hozni Ukrajnát az Európai Unióba. Sürgősen visszafordíthatatlan helyzeteket kell teremteni. Sürgősen meg kell buktatni az akadályt jelentő Orbán-kormányt” – hangsúlyozta a politikus.

Úgy folytatta, hogy Brüsszelben a múlt erői Weber vezetésével sürgősen kiadták az előrehozott választással kapcsolatos parancsot magyarországi csatolt részeiknek, Gyurcsány Ferencnek és „Brüsszel Péternek”.

Az igazgató szerint a beosztottak persze azonnal ugrottak, de ők, a háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti erők már mind a múlthoz tartoznak. A jövő a patriótáké!

„Ezt láthatjuk Magyarország mellett Amerikában, Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában, és más országokban is. Donald Trumppal szövetségben küzdeni fogunk a békéért, a biztonságért és a családokért! Nekünk Magyarország az első!” – emelte ki Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)