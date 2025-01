Vitézy Dávid szerint Lázár János a semmit próbálja reformmá sminkelni

A semmit próbálják reformmá sminkelni – így reagált Vitézy Dávid a közösségi oldalán Lázár János közlekedési miniszter tíz pontos vállalására.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Lázár János tíz fontos vállalást jelentett be szerdai sajtótájékoztatóján. Az építési és közlekedési miniszter többek között azt jelentette be, hogy felújítják a vasúti pályaudvarokon található összes mosdót és amennyiben 20 percnél többet késik egy adott vonat visszatérítik a jegy árának felét.

Vitézy Dávid ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált a miniszter bejelentésére.

„Hallom, kínkeservesen kellett kiizzadni magukból a MÁV új vezetőinek 10 olyan, jól hangzó dolgot, amit 2026-ig meg tud ígérni ma Lázár János, miután a miniszterre kezd ráégni a rengeteg működési zavar, melyeket jelentős részben épp az általa kivont források, leállított projektek és kudarcos átszervezések okoznak” – írta közösségi oldalán a fővárosi politikus, aki szerint az állomási WC-k felújítása marad Magyarország legambiciózusabb vasúti beruházása.

„Egyszerre vicces és szomorú, ahogy a semmit próbálják reformmá sminkelni”

– jegyezte meg Vitézy Dávid, aki posztjában Cseh-és Lengyelország vasútfejlesztési terveit is méltatta.

Kiemelt kép: Vitézy Dávid a fővárosi Károlyi-kertben tartott sajtótájékoztatón 2024. november 17-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)