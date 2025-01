Lázár János tíz vállalást tett új év alkalmával

Ha húsz percnél többet késik a MÁV vagy a Volán, akkor június elsejétől az utasok visszakapják a jegy árának a felét – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter az idei első KözlekedésInfó címmel tartott sajtótájékoztatón, ahol elhangzott: a MÁV új mozdonyokat és vasúti kocsikat kap, további kapacitásbővülést eredményez, hogy a GYESEV járműparkját bevonják a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésbe.

Lázár János tíz pontos vállalást tett, amelyet az idei első „közlekedésinfó” nevű sajtótájékoztatóján jelentett be. Eszerint június elsejétől a MÁV és a Volán visszafizeti a jegy árának felét akkor, ha húsz percnél többet késik a járat. A miniszter szerint aki applikáción keresztül vásárolt, az azon keresztül kapja vissza a pénzét, aki jegypénztáron keresztül, az pedig a pénztárostól kapja vissza. A bérletesekre akkor igaz ez a miniszteri bejelentés, ha a vonat öt alkalommal kések az említett húsz percet. Esetükben a következő bérletet tíz százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg. Lázár János arra is ígéretet tett, hogy a MÁV Csoport összes mosdóját felújítják. Ez ezer mosdót jelent. A nagyobb pályaudvarokon fizetéses lesz a mosdók használata. Viszont az összes állomáson és az IC vonatokon állandó takarítószemélyzet fog dolgozni.

A miniszter azt is bejelentette, hogy jövő április 30-ig összesen ezer új autóbuszt állítanak szolgálatba. Mindez azt is jelenti, hogy a buszok jelenlegi tíz éves átlagéletkoruk hét-nyolc évre csökken. A vasúti szolgáltatás javítása kapcsán a szakminiszter kitért arra is, hogy idén negyven új villanymozdony és 15 újszerű állapotú dízelmozdony áll munkába. A bérlésüket lehetővé tevő szerződéseket már megkötötték. Mint ismert, jelenleg ötven darab korszerű villanymozdonyunk van, 150 pedig elöregedett. A miniszteri bejelentés arra is kitért, hogy az IC-kocsikat is korszerűsítik. Műszaki állapotuk miatt jelenleg száz használaton kívül van, ezeket felújítják. További 285 darabot beszereznek.

Lázár János a GYSEV kapcsán bejelentette: kapacitását beforgatják a MÁV rendszerébe. Ötszáz kilométert vesz át a MÁV által használt pályaszakaszból. Ez főleg a Balatontól északra és nyugatra lévő régiót érinti, jelesül Győr, Vas, Zala és Veszprém vármegyéket. A GYSEV mozdonyait továbbá átviszik a keleti országrészbe is. Az a terv, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon is részben azok a járművek működjenek, amelyek korábban a GYSEV-nek vásároltak.

A nyári hőség elviselhetőbbé tevése végett Lázár János elmondta: új szolgáltatásként telefonos applikációs lehetőségben mindenki nyomon követheti, hogy az adott járat klimatizált-e, vagy nem. Ezt a szolgáltatást MÁV plusznak hívják és az év második felétől lesz igénybevehető, tehát a nyári hőség idején már élni fog. Ezen kívül a MÁV rendelkezésére több száz autóbuszt is szolgálatba állítanak.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (MTI/Kacsúr Tamás)