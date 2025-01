Korda György és Balázs Klári csendesen töltötték az ünnepeket

Korda György 86. születésnapját hálával és csendes ünnepléssel töltötte, megköszönve aktív zenei pályafutását, miközben feleségével, Balázs Klárival a Családi kör és a Csináljuk a fesztivált! műsoraiban is köszöntötték.

Hálás szívvel kezdi meg minden napját Korda György, megköszönve, hogy még 86 évesen is aktív a zenei pályán – árulta el a Családi kör vendégeként a Csináljuk a fesztivált! zsűritagja, aki a napokban ünnepelte születésnapját.

Nemcsak a Csináljuk a fesztivált! szombat esti adásában köszöntötték fel Korda Györgyöt, a január 4-i jeles nap alkalmából a Duna Családi kör című műsorában is megünnepelték 86. születésnapját. Felesége, Balázs Klári elárulta, idén csendesen telt náluk ez a nap, és rengeteg jókívánságot kapott férje.

„Minden reggel ébredés után felnézek az égre és hálát adok az életemért. Ajándék, ha ilyen kort megélhet az ember, főként az, ami nekem megadatott”

– vallotta be, és azt is kifejtette, mennyire ritka, hogy az ő korában még aktív tud lenni egy énekes. Úgy véli, szellemi frissessége megtartásában nagy szerepe van a kártyázásnak, vannak olyan partik, amelyeket még évtizedek múltán is vissza tud idézni.

„Gyerekkorom a második világháborúval kapcsolódik össze. Bár nem sok születésnapi emlékem van ebből az időből, de általánosan elmondhatom, hogy szép fiatalságom volt. Csodálatos családom volt, a nagyapám harminc négyzetméteres házmesteri lakásában tudtunk összegyűlni, de boldogok voltunk. Most nagyobb a tér, és persze így is boldog vagyok, de hiányoznak” – árulta el a Családi körben Korda György.

Nemcsak a születésnap, hanem az azt megelőző ünnepek is csendesen, békésen teltek Korda Györgyéknél. Balázs Klári elárulta, bár ilyenkor is nagyon figyelnek magukra, az étkezésükre, idén a bejgli elcsábította őket. „Nem sütök, soha nem is sütöttem bejglit, de amit kaptunk, olyan finom volt, hogy három rúddal is elfogyott belőle. Remegve álltam a mérlegre, de szerencsére egy deka plusz sem jött fel rám” – mondta Balázs Klári.

A házaspár elárulta a Családi körben, hogy a szilvesztert a fergeteges Csináljuk a fesztivált! óévbúcsúztató műsorával töltötték.

A kiemelkedő nézettséget hozó adás kapcsán fejezték ki hálájukat, hogy részesei lehetnek a műsornak, amely bizonyítja, az igényes szórakozásra mindig van kereslet.

A Duna zenei korszakokat átívelő show-műsora további adásokkal várja nézőit, szombaton 19:35-től már az első elődöntőt láthatják, amelyben az évad eddigi kedvencei közül tíz produkció tér vissza megújulva a színpadra.

Hétköznap délutánonként 13:45-től és 15:15-től a Dunán. A Családi kör teljes beszélgetése újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Korda Györgyöt köszöntik, mellette felesége, Balázs Klári a Csináljuk a fesztivált! című műsorban 2024. október 3-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)