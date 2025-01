Döbbenetes kegyeletsértés: Ellopták Till Tamás sírjáról azokat a plüssállatokat, amelyeket a szülei tettek oda

Egy interjúban beszéltek arról a lassan 25 éve meggyilkolt Till Tamás szülei, hogy ellopták a gyermek sírjára helyezett plüssjátékokat, ezért oda nem is visznek többé ajándékokat. A gyermekük szobája továbbra is érintetlen maradt. Az ünnepek alatt összegyűjtött ajándékok és plüssállatok azóta is sorakoznak ott, amelyeket Tamás eltűnése óta halmoztak fel neki.

Interjút adott a Blikknek Tillné Katalin és Till Mátyás, a lassan 25 éve meggyilkolt Till Tamás szülei, amelyet a Mandiner is szemlézett. „Ugyanúgy telt a karácsonyunk, mint az elmúlt negyed évszázadban. Annyi különbséggel, hogy most már sajnos nem várhatjuk őt haza, hiszen tudjuk, hol van Tamás.” „A temetőben, ahova a búcsúztatója óta minden egyes nap igyekszünk kimenni hozzá. Ahogy az egészségünk engedi, ez szokott is sikerülni” – nyilatkozta Tillné Katalin. Till Tamás temetése óta ellopták a sírjára helyezett plüssfigurát, ezért szülei most már nem visznek ajándékot a sírhoz. „A szobájába viszont idén karácsonykor is tettünk egy angyalkát. Borzalmas ürességet érzünk, de számunkra ő nem halt meg, az emléke örökké velünk marad” – nyilatkozta Till Mátyás, az édesapa. Kapcsolódó tartalom Kimondta a törvényszék: nem évült el Till Tamás gyilkosának bűntette Kiemelt kép: Kiemelt kép: Till Tamás (Forrás: Police.hu)