Gyopáros Alpár: Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar falu program folytatására

Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésére a 2025-ös költségvetésben a Magyar falu program folytatására – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken a Tolna vármegyei Cikón.

Gyopáros Alpár a helyi óvodában tartott sajtótájékoztatón hozzátette: a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az ötezernél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Közölte, összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. „Ugyanolyan lelkesedéssel és még nagyobb forrástömeggel folytatjuk a falvak fejlesztését az idén” – jelentette ki a politikus.

Elmondta, azért érkezett a Völgységbe, hogy a Magyar falu program gördülékeny folytatása érdekében meghallgassák a kistelepülések, falvak és kisvárosok polgármestereinek észrevételeit. Ez a magyar kistelepülések igényeihez legjobban illeszkedő program; ahhoz, hogy így legyen, párbeszédre van szükség – fűzte hozzá.

Felidézte,

a program alapvető célja annak a negatív, fél évszázada jellemző trendnek a megállítása volt, amely szerint a kistelepüléseken nagyobb arányban fogyott a népesség, mint a nagyobb településeken.

Ezt a célt az életminőség folyamatos javításával lehet elérni – mondta.

Ennek érdekében indította el a kormány a falusi csok programját, amely magasabb támogatást biztosít azoknak a fiataloknak, akik kistelepüléseken tervezik a családalapítást és az otthonteremtést. Pályázatokat írnak ki önkormányzatok számára annak érdekében, hogy az intézményeket felújítsák, a szolgáltatásokat javítsák, vagy hiányzó szolgáltatásokat indítsanak. Út-, kerékpárút- és járdaépítési programokkal javítják a közlekedés minőségét, civil szerezeteket, falusi vállalkozásokat, kisboltok megmentését támogatták – sorolta.

Ismertette, az elmúlt fél évtizedben több mint ezermilliárd forintot fordítottak döntően hazai költségvetési forrásból a Magyar falu program végrehajtására.

Gyopáros Alpár Csibi Krisztinával, a dombóvári választókerületben január 12-én tartandó időközi országgyűlési képviselő-választás Fidesz–KDNP-s jelöltjével együtt nézte meg a 2023-ban 30 millió forintból felújított óvodát, majd Nagyvejkén a 2020-ban ugyanekkora összegű támogatásból felújított orvosi rendelőt.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)