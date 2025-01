Elbontották a kordont a Halászbástyánál

A budai Vár egyik legismertebb turistacélpontjánál, a Halászbástyánál felállított kordon mindössze néhány napig állt. A Budavári Önkormányzat eredetileg egy hónapos próbaidőszakra tervezte kihelyezni, de a helyi lakosság és a látogatók kritikái miatt pénteken eltávolították.

Böröcz László, az I. kerület polgármestere Facebook-oldalán elmondta, hogy péntek reggel utasította az önkormányzat városüzemeltetési munkatársait, hogy távolítsák el azt a kordont, amelyet csupán néhány nappal korábban állítottak fel a budai Várban, a Halászbástya környékén.

„Nem kell hozzá egy hónap, hogy belássuk, nem ez a jó megoldás. A jószándékú visszajelzéseket, véleményeket ezúton is nagyon köszönöm”

– írta a polgármester.

Böröcz László elmondta, hogy a decemberi közgyűlés határozata értelmében egy harmincnapos tesztidőszak keretében helyezték el a kordont, de mivel az ügy a lakosság részéről számos kifogást váltott ki, a lezárást most megszüntették, és nem tervezik annak visszaállítását. A polgármester kiemelte, hogy a budai Vár óriási látogatottságot generál, ezért szükséges a turizmusból származó bevételek növelése.

A fekete kordonnal elkerített terület január 1-jén jelent meg a Halászbástya alsó szakaszán, ahol egy táblán tájékoztatták a látogatókat, hogy 1500 forintos jegy megváltásával élvezhetik a kilátást a Dunára. A közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásának javaslatát, amely a felső kilátóterasz mellett a lenti részt is fizetőssé tette. A jegyárak egyébként már korábban is emelkedtek, de most először terjesztették ki a fizetős zónát a Halászbástya alsó részére is.

