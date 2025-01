Rekordmennyiségű hosszú hétvége lesz az idén, az elsőig már nem is kell aludni olyan sokat

Mikor lesz az idén ötnapos egy hosszú hétvége, és mely ünnepek nem számítanak majd annak? Hányszor vehetünk nagyobb lélegzetet az idén két feszítettebb időszak között, mettől meddig tartanak és milyen napokra esnek? Mi a helyzet a szentestével? Összeszedtük mindazt, amit érdemes tudni a 2025-ös év ünnepnapjairól.

A Portfolio még októberben gyűjtötte össze egy táblázatba a 2025-ös év hosszú hétvégéit:

Az első a húsvéti hétvége lesz április 18. és 21. között, nagypéntektől húsvéthétfőig.

A második nem sokkal utána a munka ünnepén lesz esedékes, május 1. és 4. között, csütörtöktől vasárnapig.

A harmadik ezt követően pünkösdkor lesz, június 7. (szombat) és 9. (hétfő) között.

A negyedik az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján lesz esedékes, amely október 23. és 26. közé esik. A októberi hosszú hétvége ennyiben a májusihoz lesz hasonló, hogy szintén egy csütörtök és vasárnapi között szakaszra kapunk egy lélegzetvételt az év végi hajrá előtt.

Az ötödik pedig az év utolsó ünnepkörére esik, december 24. (szerda) és 28. között (vasárnap).

A hosszú hétvégék sorából az 1848-as forradalom és az államalapítás ünnepei, valamint mindenszentek és halottak napja maradnak ki, mivel március 15. és november 1. szombati napra, augusztus 20. pedig szerdai napra esik az idén.

Bár szenteste egyelőre nem számít ünnepnapnak, ahogy az átminősítése sincs most napirenden, Gulyás Gergely a november 28-i Kormányinfón arról beszélt, hogy két nappal több lett szabad, mióta a Fidesz–KDNP-szövetség van kormányon, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter is támogatja újabb szabadnapok bevezetését, azonban a piros betűs ünnepek gazdasági hatására is tekintettel kell lenni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)