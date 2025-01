Altorjai Sándor: A legendáinkat meg kell őriznünk

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára a csütörtökön elhunyt Keleti Ágnesre emlékezve úgy fogalmazott: „Számtalan embernek adta át a tudását, ezáltal hihetetlen spektrumban vált ismerté világszerte.”

Az M1-en a sportvezető kiemelte, a tíz olimpiai érem, köztük öt arany megszerzése már önmagában is hatalmas teljesítmény, Keleti Ágnes azonban sportpályafutása után is maradandót alkotott. Izraelben meghatározó szerepet vállalt a tornasport megteremtésében, 22 éven keresztül szövetségi kapitányként tevékenykedett, ebben az időszakban az ottani Testnevelési Főiskola tornatanszékének vezetője volt, és később Magyarországon is jelentős szerepet vállalt a sportoktatásban.

„Egész életében hangsúlyozta, hogy szeressük azt, amit csinálunk, ő pedig tornázni szeretett”

– mondta Altorjai Sándor, hozzátéve, hogy Keleti Ágnes mindig mindenkiben nyomott hagyott a végtelenül pozitív hozzáállásával és életigenlésével. „Mindig tovább akarta adni az életszeretetét, ami a lényét áthatotta, és arra biztatta az embereket, hogy ne legyenek szomorúak.”

„A legendáinkat meg kell őriznünk, ő egy igazi hős volt, akire csak felnézni lehet, mégis a mindennapokban egy hétköznapi emberként viselkedett”

– fogalmazott a szövetség főtitkára. Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója, aki a világ valaha élt legidősebb ötkarikás aranyérmese volt, csütörtökön, 103 éves korában hunyt el, temetése január 9-én lesz.

Kiemelt kép: Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tornász 2025. január 2-án 103 éves korában hunyt el (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)