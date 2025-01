2025-ben is bővíti a kormány a családi támogatásokat

Bővülnek a családi támogatások, a kormány 2025-ben is a családokért dolgozik – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Hankó Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett: 2010 óta a kormány 30 családpolitikai intézkedése növeli a családok anyagi biztonságát, nyújt segítséget a lakhatásban, valamint a családi élet és a munka egyensúlyának megteremtésében.

A tárcavezető ismertetése szerint 2025-ben 3754 milliárd forintot fordítanak a családok támogatására, amely 447 milliárddal több, mint az előző évben, 2010 óta pedig megnégyszereződött a juttatások mértéke. A miniszter az egyik legjelentősebb előrelépésnek a családi adókedvezmény megduplázását nevezte két lépcsőben, hozzáfűzve, hogy január elsejétól 35 évre emelkedik a babaváró támogatás korhatára. Ezáltal legalább 10 ezer családdal több juthat 11 millió forint kedvezményes hitelhez a babaváró támogatással – közölte.

A támogatást már 260 ezren igényelték, ennek köszönhetően 220 ezer „babaváró gyermek” született meg – tudatta.

A falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a csok plusz is az otthonteremtést támogatja – mondta Hankó Balázs, aki ezek mellé sorolta a vidéki otthonfelújítási programot, melynek keretében az ötezer főnél alacsonyabb lélekszámú településeken akár 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a családok, amennyiben ők is 3 millió forinttal járulnak hozzá házuk felújításához. A minimálbér emelkedésének köszönhetően a gyermekgondozási díj (gyed) és a diplomás gyed összege is nő 2025-ben – közölte Hankó Balázs.

