Hírességek köszöntötték az új évet

Hat híresség osztotta meg gondolatait szilveszterkor az M1 csatornán: Miklósa Erika operaénekes, Bodrogi Gyula színművész, Ekler Luca paralimpikon, Szarka Tamás énekes, zeneszerző, Mező Misi zenész és Nagy László kézilabdázó köszöntötte az új évet a köztévén.

A bejátszásban Miklósa Erika operaénekes azt mondta, megkérte a kislányát, mondja el, mit kíván a 2025-ös esztendőre: „Kedves emberek! Szeressétek egymást! Hallgassátok meg a másik embert”. Úgy folytatta, hogy figyeljetek a világra, ügyeljetek a gyerekekre, hogy nekik is legyen szép világuk. Szeressétek a zenét, törődjetek az állatokkal, a fákkal, a virágokkal. Beszélgessetek, barátkozzatok sokat. Ilyen legyen az új évetek.

„Bíborka mondataihoz én már csak annyit teszek hozzá: örömteli új esztendőt kívánok önöknek. És természetesen megfogadom a kislányom szavait” – mondta az operaénekes.

Bodrogi Gyula színművész a köszöntőjében boldog új évet, bőséget, békét, szeretetet kívánt, majd azt kérte, hogy senki ne feledje, hogy a mese a legszebb ajándék.

„Mesét mondani, mesét hallgatni egész évben nagy szeretettel lehet. Sziasztok!” – fogalmazott a színművész.

Ekler Luca paralimpikon felidézte, hogy a 2024-es év csodálatos év volt. „Azt gondoltam, hogy nem tudom felülmúlni az előző éveket, viszont ebben az évben mégis sikerült” – tette hozzá. „A párizsi paralimpián távolugrásban megvédtem a címemet és egy aranyérmet hozhattam el, valamint 400 méteres síkfutásban Európa-csúccsal, egy ezüstéremmel zártam. Hihetetlen volt, nagyon hálásak vagyunk a magyar paralimpiai csapat nevében az egész éves szurkolásért. Nagyon remélem, hogy ez 2025-ben is ki fog tartani, és én is közelebb kerülök ahhoz a 6 méteres álomhatárhoz, amit már évek óta kergetek. Ezúton is köszönjük a szurkolást, tartsanak velünk a továbbiakban is, és kívánok minden kedves nézőnek boldog, békés új évet!” – mondta a sportoló.

Szarka Tamás énekes, zeneszerző a világ magyarjaihoz szólva kijelentette, hogy már attól is meghatódik, ha „rátok gondolok, ha csak magunkra gondolok”. „Arra a bátor, végtelenül tehetséges, a sok ezer éves, gyönyörű, patinás kultúrát viselő népre, amilyet még egyet itt, Európában keresve sem találni. Most az új év első perceiben nézzünk hátra, hogy tanuljunk, nézzünk előre, hogy álmodjunk és nézzünk egymás felé, hogy közeledjünk. Az Isten áldása legyen rajtunk. Mindenekelőtt békében, egészségben és az összetartozás csodájában” – hangsúlyozta.

Mező Misi zenész szerint ha egy szóval kellene jellemeznie a 2024-es évet, az a hála lenne.

„Hálás vagyok a zenei dolgaimért, a tévés dolgaimért, hálás vagyok a jézusi sorozatért, hogy egy pici reményt tudunk adni az emberek életébe” – fogalmazott. Hozzátette, hogy nem megváltani szeretnék a világot, ugyanis azt már megtette az Úr Jézus, hanem rámutatni a Megváltóra.

„Én hiszem azt, hogy ebben tudunk segíteni ezzel a fantasztikus műsorral. Amit szeretnék kérni, tapasztalni, megélni a 2025-ös évben, az az egymás felé fordulás. Ne szekértáborok alakuljanak ki, és ne falakat építsünk magunk köré, hanem hidakat” – emelte ki a zenész.

Nagy László kézilabdázó arról beszélt, hogy egy új év kezdete mindig olyan, mint egy nagy mérkőzés első sípszava: tele várakozással, izgalommal és hatalmas lehetőségekkel. „Az elmúlt évben voltak pillanatok, amikor úgy éreztük, emberhátrányban játszunk, de ahogy mindig, most is bebizonyítottuk, hogy küzdeni tudunk és sosem adjuk fel” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a sport megtanította neki, hogy a legfontosabb győzelmek nem a trófeákban rejlenek, hanem azokban a pillanatokban, amikor kitartottunk, és együtt sikerült valami nagyot alkotni.

„Hiszem, hogy az új év mindannyiunknak tartogat ilyen győzelmeket. Bármi jön is 2025-ben, legyen bennünk bátorság, hit, és az a híres magyar küzdőszellem, amelyet a világ minden pontján ismernek és tisztelnek. Emeljük fel a poharunkat a jövőre, és kezdjük ezt az új mérkőzést egy hatalmas lendülettel. Boldog, sikeres és emlékezetes új évet kívánok mindenkinek! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, ria, ria, Hungária!” – mondta Nagy László.

Kiemelt kép: Mező Misi zenész (Fotó: MTVA/Sárosi Zoltán)