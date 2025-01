Energiaügyi Minisztérium: Az újévben célegyenesbe fordul a vállalati e-autó program

A hazai cégek február óta igényelhetnek járművenként 2,8-4 millió forint támogatást tisztán elektromos személyautó, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A 30 milliárdos keretösszeg több mint kétharmadát a múlt évben megpályázták, bő felét le is szerződték, közel ötödét már ki is fizették a nyerteseknek. A közlekedés zöldítését ösztönző program március végéig áll nyitva a gazdasági társaságok előtt – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán szerdán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A közleményben felidézték: 2024-ben mintegy 4600 vállalkozás igényelt összesen közel 21 milliárd forintot 5400 gépkocsi megvásárlásához. A részvételi feltételek október végi könnyítése mindhárom mutatóban másfélszeresnél nagyobb növekedést hozott. A legnépszerűbb járműkategória a kérelmek több mint háromnegyedét lefedő személyautóké. A márkák különversenyét a szilveszterig tartó etapban toronymagasan nyerte a BYD több mint 1300 darabos mennyiséggel. A második helyezett Tesla több mint 800, a harmadik Volvo több mint 400 igénylésig jutott a múlt évben. Kétszáz feletti darabszámot ért el még a Hyundai, a Cenntro, a Volkswagen és a Nissan. Hozzájuk elsőként a Dacia csatlakozhat majd 2025-ben. Kapcsolódó tartalom A BYD három új márkakereskedéssel megduplázza országos hálózatát Az idei év pontos értékesítési eredményeit csak később publikálják, de már most közölték, hogy a BYD Magyarország rekordévet könyvelhet el. A BYD a típusoknál is sokáig az élen állt az ATTO 3 jóvoltából, amíg decemberben be nem érte, és elsőként ötszáz egységig jutva meg nem előzte a Tesla Model Y. Utóbbi előnye azóta tovább nőtt, a kínai gyártó legnépszerűbb termékéből még néhánynak el kell kelnie a félezres mérföldkőig. A kétszázasok közé ebben az összevetésben még a Volvo EX30, a BYD Seal, a Tesla Model 3, a BYD Dolphin és a Cenntro Logistar 100 fért be. Az élmezőnyt itt a Hyundai Kona követi a legszorosabban. A minisztérium kitért arra, hogy a tisztán elektromos autók jelentős légszennyezés és zajterhelés nélkül használhatók, üzemeltetésük és karbantartásuk is olcsóbb. A kormány két programban mintegy 60 milliárd forinttal támogatja az elektromobilitás terjedését. A másik kiírás a vidéki töltőhálózat fehér foltjainak felszámolását, az országos lefedettséghez közelítést segíti, kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá téve a zöldautózást. Kizárólag elektromos hajtású gépkocsikból már több mint 68 ezret állítottak forgalomba Magyarországon. A leginkább környezetkímélő flotta 2020 eleje óta a kilencszeresére nőtt hazánkban. Kapcsolódó tartalom Négy év alatt kilencszeresére nőtt a tisztán elektromos gépjárművek száma Magyarországon A közúti közlekedési nyilvántartás legfrissebb adatai szerint már több mint 68 ezer kizárólag elektromos hajtású gépkocsi kapott zöld rendszámot hazánkban. A lendületes gyarapodás is hozzájárult ahhoz, hogy a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból a korábbi folyamatos emelkedés után 2023-ban 7 százalékos csökkenésbe fordult. Az Energiaügyi Minisztérium várakozásai szerint a tisztán elektromos járművekből akár már jövőre 120 ezer futhat a magyar utakon – összegezte Facebook-bejegyzésében az EM.