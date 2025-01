Átmenetileg változik a vasúti menetrend a győri fővonalon

Felsővezetékszakadás veszélyét elhárító munkák miatt változik a vasúti menetrend az 1-es vasútvonalon csütörtöktől jövő szombatig – közölte a Mávinform szerdán az MTI-vel.

Azt írták: a győri fővonalon veszélyes fák kivágását, bokrok gyérítését, valamint a felsővezetékrendszer tervezett időszakos karbantartását végzi a vasúttársaság.

A munkálatok miatt az oroszlányi S12-es vonatok többsége csak rövidebb útvonalon, Tatabánya és Oroszlány között jár, több járat fővárosi végállomását pedig átmenetileg Budapest-Kelenföldre helyezik át.

Módosulnak indulási idők és ki is maradnak járatok, ezért jellemzően a reggeli órákban több vonat megállási rendje is változik és mentesítő járatok is indulnak – áll a közleményben.

A vasúttársaság azt kéri az utasoktól, hogy a korlátozás ideje alatt utazásukat tervezzék meg a MÁV applikációban vagy az EMMA menetrendi keresővel.

