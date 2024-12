Újévtől ingyenes a kutya- és a kerékpárszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain

Ingyenessé válik január elsejétől a kerékpár- és kutyaszállítás Budapesten belül a MÁV-csoport járatain; mindazok élhetnek a díjmentes szállítási lehetőséggel, akik ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, esetleg az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkeznek – közölte a MÁV Zrt. kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a megfelelő bérlettel rendelkező utasok egy kerékpárt vagy egy kutyát vihetnek a járatokon egy időben, ha több kerékpárral vagy kutyával utaznának, úgy azokra a megszokott menetjegyeket továbbra is meg kell vásárolni.

Fontosnak nevezték, hogy a megszokott utazási szabályok nem változnak, azokat továbbra is fenntartják, hogy utasaiknak ne okozzon kellemetlenséget egy-egy helytelenül szállított bicikli vagy kutya.

Közölték azt is, hogy Budapest közigazgatási határain kívül utazva továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár- vagy kutyajegyeket, azonban a tavaszi tarifareform óta a legtöbb utas számára kedvezőbbé, egyszerűbbé és kényelmesebbé vált a jegyvásárlás.

Idén márciustól ugyanis a viszonylati kerékpár- illetve kutyajegy 500 forintba kerül – tették hozzá.

A Magyar Kerékpárosklub tagjai, illetve a START Klub kártya tulajdonosok 375 forintért vihetik magukkal a kerékpárjukat a vonatokon. A havi érvényességű kerékpár országbérlettel 4950 forintért (szükség esetén helyjegyváltással), kutya országbérlettel pedig 1890 forintért csaknem minden MÁV-Start, GYSEV, illetve HÉV-járaton is korlátlanul utaztatható bicikli vagy kutya a szolgáltatók szállítási feltételeinek betartásával, míg Volán-járatokon csak a kutya országbérlet érvényes – fejtették ki.

November óta már minden helyjegyes vonat másodosztályán szállítható kis- és közepes termetű (20 kilogrammnál nem nehezebb) kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett.

A többi utas biztonságáért ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes – 1 évnél nem régebbi – oltási igazolványát is be kell tudni mutatni, valamint neki továbbra is kutyajegyet vagy kutya országbérletet kell váltani – áll a közleményben.

A kiemelt képen: Tacskó a Székesfehérvár vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón 2024. február 6-án. Az országban másodikként – Veszprém után – Székesfehérváron is állatbarát lett a vasútállomás (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)