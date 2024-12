Szilveszterkor számos járat egész éjjel közlekedik a fővárosban

Folyamatosan járni fognak a metrók a fővárosban szilveszter éjjel, de számos nagyobb kapacitású más járművet is igénybe vehetnek azok, akik otthonaikon kívül töltik az éjszakát. A MÁV és a Volán járatai december 31-én a munkanapi, január elsején pedig az ünnepi menetrend szerint közlekednek.

Már hétfőn délután nagy volt a nyüzsgés a budapesti Vajdahunyad várában, ahol álarcosbállal, malacsimogatóval és maszkkészítéssel is várják majd a kicsiket és a nagyokat szilveszter napján.

Mivel várhatóan sokan töltik otthonaikon kívül a szilvesztert a fővárosban, ezért

a BKK járatai sűrített menetrend szerint fognak közlekedni kedd este, valamint az éjszakai órákban is.

„Azért, hogy szilveszter este is mindenki eljusson az úti céljához, több nagy kapacitású járművünk is egész éjszaka közlekedni fog. Ilyenek a metró járatok, a hév vonalak, valamint a 4-6-os villamos, további villamos vonalak, autóbusz járatok és trolibusz járatok is. Az éjszakai hálózatunkon pedig nagyobb kapacitással és több indulással készülünk” – fogalmazott a BKK szóvivője, Kovács Bendegúz.

A MÁV-nál és a Volánnál is készülnek az újévre. A társaság az ünnepi forgalomra való tekintettel azt javasolja az utasoknak, hogy

időben tervezzék meg utazásaikat és már elővételben vásárolják meg jegyeiket.

„A vonatok december 31-én a munkanapi, január elsején pedig az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A volánbusz járatai december 31-én illetve január 2-án és 3-án a tanszünetben érvényes menetrend szerint járnak, elsején pedig a munkaszünetnapi menetrend érvényes” – mondta Váczi Viktor, MÁVINFORM sajtóügyeletes munkatársa.

December 31-én a postai szolgáltatóhelyek legfeljebb 12 óráig tartanak nyitva, az újév napján pedig zárva lesznek. A gyógyszerellátást pedig az év első napján az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes patikák biztosítják majd.

A kiemelt képen: Budapest, 2024. január 15. A 47-es villamos éjszakai fényben (Fotó: MTVA/ Róka Dániel)