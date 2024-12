Sosem feledjük őket – búcsú a legendáktól

2024-ben több olyan kivételes művésztől, közéleti személyiségtől vettünk búcsút, akik életükkel és munkásságukkal örökre beírták nevüket a magyar kultúra történetébe.

Az elmúlás mindig fájdalmas, különösen, amikor olyan emberekről van szó, akik egész életüket a művészet, a kultúra vagy a közösség szolgálatának szentelték. Ők voltak azok, akik szerepeikkel, dalaikkal, műsoraikkal formálták a magyar közönség életét.

Benedek Miklós

Benedek Miklós, a nemzet színésze Budapesten 2023. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze január 9-én hunyt el. Számos emlékezetes színházi szerepe mellett olyan filmekben is láthattuk, mint a Fényes szelek, A Pogány Madonna vagy a Sorstalanság. Hangját kölcsönözte a Macskafogó című rajzfilmben Mr. Teufelnek, valamint Sutnak, a rókának a Vukban. Fiai közül a 2020-ban elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó volt, míg Benedek Albert rendezőasszisztensként dolgozik.

Tordy Géza

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, a nemzet színésze március 30-án hunyt el. Felejthetetlen alakításokat nyújtott Shakespeare-drámákban (Hamlet, III. Richárd). Számos filmben is szerepelt, például a Föltámadott a tenger és a Húsz óra című alkotásokban. Jellegzetes hangja miatt gyakran szinkronizált, ő volt Clint Eastwood állandó magyar hangja. Tordy Géza életműve a magyar színház- és filmművészet meghatározó része marad.

Tompos Kátya

Tompos Kátya színművész 2007-ben (Fotó: MTI/Kollányi Péter)

A Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő, a kortárs magyar színházi és filmes világ egyik kiemelkedő tehetsége, május 31-én hunyt el hosszas betegség után. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett 2005-ben, majd a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. Később a Vígszínházban számos emlékezetes szerepet alakított, mint például A lovakat lelövik, ugye?, A padlás vagy a Szentivánéji álom. A filmszerepei közül kiemelkedik a Valami Amerika 2., az Egy szoknya, egy nadrág és a Coming out. Énekesi tehetsége is ismert volt, sanzonénekesként saját lemezt is kiadott, és gyakran koncertezett. Tehetségével és sokoldalúságával rövid élete alatt maradandót alkotott a magyar kultúrában.

Király Levente

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a nemzet színésze július 30-án halt meg. Számos klasszikus és kortárs darabban szerepelt, kiemelkedő alakításokat nyújtva Shakespeare, Molière, Csehov és Katona József műveiben. A színház mellett filmekben és televíziós produkciókban is maradandót alkotott. Szinkronszínészként is ismert volt, többek között ő kölcsönözte Marlon Brando hangját A Keresztapa című filmben.

Boros Lajos

Boros Lajos (Fotó: MTI/Beliczay László)

Az augusztus 8-án elhunyt legendás rádiós műsorvezető, a hazai rádiózás egyik meghatározó alakja volt. Boros Lajos a ’90-es években vált országosan ismertté, amikor Bochkor Gáborral közösen vezette a Bumeráng című reggeli rádióműsort. Szellemes, gyakran szókimondó stílusával és kivételes humorával meghódította a hallgatókat. Boros Lajos a rádiózás mellett televíziós műsorokban is szerepelt, emellett írásban is kamatoztatta kreativitását, könyveket írt, és blogot vezetett. A hallgatók „Lali király” néven emlegették.

Kozma Imre atya

Az október 17-én elhunyt Kozma Imre római katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, kiemelkedő egyházi és karitatív személyiség volt. Életét a rászorulók segítésének és a társadalmi szolgálatnak szentelte. Kozma Imre atya az elesettek és a bajbajutottak elkötelezett támogatója volt, különösen nagy szerepet játszott a rendszerváltás idején, amikor a keletnémet menekültek befogadásával és ellátásával vált ismertté. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével és a Szent Adalbert-díjjal.

Hadas Kriszta

A magyar ismeretterjesztés és médiakategóriában Prima Primissima díjra jelölt Hadas Krisztina televíziós újságíró, szerkesztő, riporter (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

A népszerű újságíró, riporter és televíziós műsorvezető, meghatározó alakja volt a magyar médiának. Hadas Kriszta október 31-én szívroham következtében hunyt el. Pályafutását a Magyar Televízióban kezdte, majd az RTL Klub képernyőjén vált igazán ismertté. Nevéhez olyan műsorok fűződnek, mint az XXI. század című dokumentumfilm-sorozat, valamint a Portré című műsor, amelyekben érzékenyen és hitelesen mutatta be az emberek életét és társadalmi problémákat.

Szörényi Szabolcs

Szörényi Szabolcs zeneszerző, gitáros, énekes, az Illés együttes meghatározó tagja, a magyar könnyűzenei élet egyik legendás alakja november 2-án hunyt el. A 60-as és 70-es években a beatkorszak úttörőjeként vált ismertté, amikor az Illés zenekar az új magyar rockzene hangját hozta el. Az Illés együttes felbomlása után testvérével, Szörényi Leventével folytatta zenei munkásságát, és közösen alkották meg a híres István, a király című rockoperát, amely a magyar zenei színház egyik mérföldköve lett.