Hegyi Zsolt: Lesz elég HÉV 2025-ben is

Lesz elég HÉV 2025-ben ahhoz, hogy továbbra is a megszokott menetrend szerint lehessen közlekedni – olvasható a MÁV-csoport vezérigazgatójának közösségi oldalán.

Hegyi Zsolt hétfői bejegyzése szerint a hatvanéves vonatok pótlására felgyorsítják a forgalomból átmenetileg kivont, fiatalabb motorkocsik felújítását. A tartalékszerelvények első darabja már elkészült, és menetrend szerinti vonatként közlekedik a szentendrei vonalon. A főjavítás során a forgóvázakat, a kocsiszekrényt, az áramköröket, az utasteret és az utasbiztonságot is korszerűsítették. A belső térben kicserélték a teljes padlózatot, az üléseket és a fűtőtesteket, utasbiztonságot növelő eszközöket telepítettek, többek között egy új fejlesztésű ajtóvezérlőt.

Hozzátette, hogy a felújított szerelvény előzőleg a H7-es HÉV vonalán közlekedett, 2025 januárjában oda is kerül vissza. Ez azt jelenti, hogy a többihez hasonlóan a csepeli vonalon is ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással ugyanannyi HÉV közlekedik az új évben is – közölte Hegyi Zsolt.

A kiemelt kép illusztráció.