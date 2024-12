Megteltek a hazai szállodák, rekordév lehet a turizmusban 2024

Rengetegen töltötték idén hotelekben a karácsonyi időszakot, de sokan pihennek szállodákban a két ünnep között is. Szilveszterre pedig a népszerűbb hotelekben már hónapokkal ezelőtt elfogytak a szobák. A szakemberek arra számítanak, hogy a december adatok kiemelkedőek lesznek a hazai turizmusban. 2024 pedig rekordév lehet a vendégéjszakák, és a bevételek tekintetében is.

Az udvaron frissen sütött kürtőskalács, odabent pedig élő zene várta a vendégeket az egyik siófoki szállodában. A legtöbben több napra, családdal érkeztek ide pihenni.

„Egy évben többször is jövünk, általában kétszer, de van amikor háromszor is. Mi ezt a két éjszakát, három napot választjuk általában, mert dolgozunk, van gyerekünk, őt is hoztuk, 9 éves a kislányom és a baráti társaságainknak is vannak gyerekei. Tökéletes helyszín ez szerintem családok számára” – magyarázta Markó Renáta.

Rengetegen töltötték itt az ünnepet.

A karácsonyi időszakban teljesen megtelt a szálloda, de szilveszterre, és a két ünnep közötti időszakra sincs már szabad szoba.

„Karácsony, és a szilveszter idejére már november közepén elkeltek a szobák. Aki a téli szünetre foglalni akart, az nagyon szerencsés esetben 1-1 szobát, 1-1 éjszakára talált, de alapvetően erre a több mint 2 hetes téli szüneti időszakra már november közepén teljesen megtelt a szállodánk” – sorolta Tóth Gergely a CE Plaza Hotel Siófok ügyvezetője.

Gyulán is telt házzal üzemelt a wellness szálloda a karácsonyi időszakban. Az év utolsó napjára már itt sincs kiadó szoba, azokat hónapokkal ezelőtt lefoglalták. A hotel munkatársa a híradónak azt mondta: évről-évre egyre több vendég érkezik hozzájuk decemberben, az adventi hétvégéken is közel telt házzal üzemeltek. A magyar vendégek mellett pedig egyre több a külföldi is.

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében megújult Hotel Európa Fit szálloda egyik apartmanszobája Hévízen 2021. szeptember 16-án. (Fotó: MTI/Varga György)

„A szilveszteri időszakot jellemzően 3-4 hónappal érkezés előtt már lefoglalják a vendégek. Zömében belföldi vendégeink vannak, de egyre több a külföldről érkező vendégünk is, leginkább Erdélyből, Romániából érkeznek” – hangsúlyozta Lengyel Réka a Wellness Hotel Gyula , értékesítési munkatársa.

Míg 8-10 évvel ezelőtt elenyésző volt a a szállodai foglalások száma a karácsony előtti időszakban, mára ez teljesen megváltozott.

Évről évre egyre több magyar tölti szállodákban az adventi hétvégéket, és a karácsonyt.

Erről beszélt egy turisztikai szakértő a Kossuth Rádióban. Kiss Róbert Richárd szerint rekordév lehet az idei a hazai turizmusban, amihez hozzájárul a kimagasló decemberi turisztikai forgalom.

„Az biztos, hogy októberig is viszonylag jók voltak a számok a magyar idegenforgalomban, de most úgy tűnik, hogy ez valóban hozzájárul hogy rekord közeli vagy rekord év legyen 2024, ha a vendégek számát, vagy szálláshelyek számát nézzük. Az pedig hogy a bevételek megdőlnek, az szinte biztos” – érvelt Kiss Róbert Richárd.

A szakértő hozzátette:

a magyarok főként a vidéki helyszíneken kapcsolódnak ki. A fővárosba pedig rengeteg külföldi érkezik ebben az időszakban.

Budapest ugyanis a legnépszerűbb európai úti célok között van karácsonykor.

Kiemelt kép: Az ötcsillagos Mövenpick BalaLand Resort és FamilyPark fogadótere Szántódon az átadás napján, 2023. március 31-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)