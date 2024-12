Beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek

December 27-én megnyílt az Oktatási Hivatal (OH) informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek.

Az OH az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta:

a dokumentumokat 2025. január 20-áig lehet beadni.

Jelezték: amennyiben egy szülő, illetve gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskolakezdésre vagy indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be erre irányuló kérelmét. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, de szükség esetén az OH is gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság mérje fel – tették hozzá. Emlékeztettek:

a gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni.

Amennyiben a gyermek augusztus 31-ig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható. A hivatal honlapján már elérhető a kérelemhez szükséges formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmaz, és a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan, illetve kinyomtatva, postán is eljuttathatják az OH-nak. Az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását – tették hozzá. A kérelmekről – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján az Oktatási Hivatal dönt. Az eljárásról és a kérelmek benyújtásáról bővebb tájékoztatás az OH honlapján (https://www.oktatas.hu) olvasható – írták a közleményben.

