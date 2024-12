Szemerei János: Nemcsak karácsonykor van szükség a megbékélésre

Nemcsak karácsonykor van szükség a megbékélésre, de jó, hogy az ilyen ünnepek ezt elősegítik - ezt mondta a magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke az M1-nek adott karácsonyi interjújában. Szemerei János úgy fogalmazott: ilyenkor tegyük félre a fegyvereket, az egymás közti nézetkülönbségeket és éljük meg a közösséget. A püspök az evangélikus egyház karácsonyi feladatának nevezte, hogy minél többekhez jusson el a jó hír, Jézus Krisztus megszületése, aminek közösségformáló ereje is van - hangzott el az M1 Híradóban.

Az a szeretet, amit a karácsony magában hordoz, abból az emberek egymást is részesíteni tudják – mondta az M1-nek Szemerei János. A magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke arról is beszélt: Jézus Krisztus földi születésének napja a családok találkozásának ünnepe is az örökzöld fenyő körül, amit fény áraszt el.

„Az örökzöld és a világosság, mind a kettő olyan fontos üzenetet hordoz, amit már a gyerekeknek próbálták a régiek is megtanítani, hogy ezen keresztül is értsék meg – nem egyszerűen csak azt, hogy hány nap van még hátra, meg mennyi nap van már mögöttünk -, hanem azt is, mi a beteljesülése ennek az ünnepnek, mit hoz és mi az, amibe az ember kapaszkodhat.”

– fogalmazott Szemerei János, hozzátéve, hogy a beteljesülés egy olyan teológiai titok, amikor Isten az ő Igéjével alkotta és formálta a világot és benne minden élőt.

„Évezredekkel korábban beszéltek már a próféták, megszólalt az ígéret, az üzenet, a mondanivaló, és az, hogy ez testté lett, vagyis, hogy a mi világunkban megtestesült és egy hozzánk hasonló kisgyermek formájában elérkezett, ez valami egészen káprázatos élmény, aminek persze a valóságát a mi ajándékozási tradíciónk is kifejezi” – mondta.

A püspök az evangélikus egyház karácsonyi feladatának nevezte, hogy minél többekhez jusson el a jó hír, Jézus Krisztus megszületése, aminek – Isten igéjén keresztül – közösségformáló ereje is van.



Hozzátette:

„Egészen más szemléletű emberek is ott ülnek egymás mellett a templompadban és – lehet, hogy ez a többi helyen nem valósul meg, a szemléletbeli különbség miatt -, ugyanakkor a templomban, az Isten házában mindannyian azt éljük át, hogy az Isten szeretetére szoruló emberek vagyunk, és ilyen értelemben, e tekintetben is, testvérek.”

Szemerei János úgy fogalmazott: nemcsak karácsonykor van szükség a megbékélésre, de jó, hogy az ilyen ünnepek ezt elősegítik. Ilyenkor tegyük félre a fegyvereket, az egymás közti nézetkülönbségeket és éljük meg a közösséget.