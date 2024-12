Erdő Péter: Jó hír Krisztus születése, mert az ige emberré lett

Karácsony első napja van. A keresztény világ Jézus Krisztus születését ünnepli. Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában azt mondta: a karácsony ünnepe Isten nagyságának megnyilatkoztatása. Steinbach József református püspök arról beszélt: az első karácsonykor az jött el, aki jóval érkezett. Szemerei János evangélikus püspöke pedig azt mondta: Jézus születése egyedülálló és különleges.

Karácsony első napján megtelt az esztergomi bazilika Erdő Péter bíboros ünnepi szentmiséjén.

Az esztergom-budapesti érsek azt mondta:

az isteni ige elgondolása magában hordozza üdvösségünk tervét, ezért jó hír Krisztus születése, mert az ige emberré lett.

Erdő Péter úgy fogalmazott: Isten szeretetének ez a megnyilvánulása felfoghatatlan számunkra. Hozzátette: a karácsony ünnepe Isten nagyságának megnyilatkoztatása, ezért mindig tisztán és őszintén kell szeretnünk egymást.

„Ha Isten a megtestesülést vállalta értünk, akkor méltó, hogy egymást is ne csak ímmel-ámmal, ne csak a hangulatunk szerint, hanem hősiesen is szeressük. A karácsony fényében ezt a szeretetet sugározzuk tovább környezetünkben, családjaink körében, és minden ember felé, azok felé is, akik távol állnak tőlünk, távol állnak hitünktől, és közösségfünktől. Ehhez adjon erőt derűt és kegyelmet a ma született betlehemi gyermek” – mondta Erdő Péter.

Karácsony első napján a győri Nádorvárosi Templom is megtelt hívekkel. Az evangélikus istentiszteletet Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke tartotta.

Szemerei János hangsúlyozta:

ezen a világon mindig minden apró dolgokból indul, amikből nagy dolgok születhetnek. Nem volt ez másképpen Jézus Krisztus születésekor sem, mondta. Egy kis népnek a legkisebb törzséből származott, egy apró falucskából, és ma, Karácsonykor százmilliók ünneplik a születését.

„A nyugati civilizált világ, mondjuk így, hogy a keresztény gyökerekkel rendelkező világ az ő születéséhez állítja az óráját, vagyis a jelentőségét ezen keresztül is kifejezi. Milyen kicsiből indult. És milyen óriási jelentősége lett százmilliók dicsérik ma az ő nevét, aki eljött erre a világra” – mondta az evangélikus püspök.

Balatonalmádiban református istentiszteletet tartottak a központi református templomban. Itt karácsony első napján Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke szólt a hívekhez.

„Karácsony egyik legfontosabb üzenete, hogy hosszú, bizonytalan várakozás után Jézus Krisztus megszületett, és benne olyasvalaki érkezett, aki végre jót hozott, jóval jött” – hangsúlyozta Steinbach József.

„Több száz éven keresztül készítette el Isten ezt az eljövetelt, ez az egyház adventje, várakozása, hogy jön már közelít, egyre inkább közelít, érkezik, és az első karácsonyon eljött, és azóta átéljük azt az örömöt, hogy itt van, hogy velünk van az Isten. Értünk van az Isten, nincs ennél nagyobb bizonyosság” – fogalmazott.

A református püspök azt mondta: Az isten szeretete mindenkit körbeölel, és nemcsak karácsonykor, hanem mindig, szüntelenül.

