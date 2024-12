A magyar kormányfő szerint az orosz–ukrán háború jövőre véget ér

„Könnyű év az én szakmámban nincs. Az viszont igaz, hogy ilyen balszerencsés időszak sem volt még. A világ nyugati felén több életidegen, veszélyes eszméknek hódoló, országaikat megvédeni képtelen vezető van egy időben hatalomban. A 2020-as választás után, amit nyilvánvalóan elcsaltak, hogy megfosszák Donald Trumpot az elnökségtől, egy éven belül távozott Angela Merkel, a németek erős és stabil kancellárja, és Franciaország bonyolult politikai rendszere is a csúnyábbik arcát kezdte mutatni” – sorolta a problémákat a kormányfő, aki úgy vélte,

az orosz-ukrán háború jövőre véget ér, „vagy úgy, hogy sikerül béketárgyalással lezárni, vagy úgy, hogy az egyik harcoló fél megsemmisül”,

visszatér a „békeévek politikája”, ezért 2025-ben repülőrajtot fog venni Magyarország.

Orbán Viktor a háborúról azt mondta, hogy 300 milliárd eurót költött el rá Amerika és Európa, „ebből a pénzből az életszínvonal gyors emelkedését lehetett volna elérni egész Európában. Az európai fejlettség szintjére felhozhattuk volna a teljes Balkánt. Megfékezhettük volna a migrációt, lehetett volna építeni egy teljesen új európai védelmi rendszert”.

A Magyar Péter és a Tisza Párt okozta új helyzet kapcsán arról beszélt, jó az országnak, ha a politikai viták tényekről és fontos dolgokról szólnak, lehetőleg intelligens módon és megoldásokat felkínálva.

„Ha pedig az agresszív hőbörgés válik uralkodóvá, amit most az új ellenzéki stratégia hozott magával, az biztosan nem jó.

De hát gyenge az a versenyző, amelyik arra panaszkodik, hogy milyen eszközöket vet be vele szemben az ellenfele. Mindent bevet, nem kérdés” – mondta, hozzátéve, hogy „Brüsszelből ezúttal olyan megbízottakat jelöltek ki a leváltásunkra, akik ezt a fegyvernemet választották”. Magyar nevét Orbán nem mondta ki.

Végezetül arról beszélt, meg kell őrizni az uniós tagságunkat, keresni is kell az együttműködést Brüsszellel, de

„nem szabad Brüsszel útján haladni”.

„Ha így tettünk volna, „a magyar családoknak az energiáért háromszor-négyszer annyit kellene fizetniük, mint most, akkor a magdeburgi jelenetek magyar városokban is előfordulhatnának, és a 300 milliárd euróban, amit elvittek a nyugatiak Ukrajnába, a mi pénzünk is benne lenne, és közben nem tudnánk, hogy miként keveredjünk ki egy háborúból, amit lehetetlen megnyerni” – mondta.