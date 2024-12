Elsősorban a hegyvidéki tájakon, azon belül is a Mecsekben és környezetében lehet fehér a táj szenteste – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: csak az ország kisebb hányada ölthet fehér ruhát szentestére, a nagy területen erős, sőt viharos északias szél és a pozitív hőmérséklet miatt olvadni fog a már leesett hó.

Hozzátették: főként a hegyvidéki tájakon, azon belül is a Mecsekben és környezetében lehet havas a táj szenteste, ott ugyanis vastag hótakaró is képződhet az előttünk álló időszakban, ráadásul átmenetileg hófúvás is kialakulhat. Síkvidéken viszont olvadni fog a hóréteg.

Fotó: met.hu