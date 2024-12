Fehérbe öltözhet az ország egyik fele

Főként a középső és déli országrészben várható havazás, havas eső, de a csapadékzóna nyugati és keleti gyengébb intenzitású részein eső is.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Főként a középső és déli országrészben várható havazás, havas eső, de a csapadékzóna nyugati és keleti gyengébb intenzitású részein eső is. Általában néhány centiméteres, míg elsősorban Baranyában és környékén vastagabb hóréteg is kialakulhat.

Az északi, északkeleti szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, olykor viharossá fokozódik, másutt estig legfeljebb csak megélénkül a légmozgás. Az erős szél délutántól a Mecsekben hófúvást is okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +4 fok között valószínű.

Késő estére -1 és +3 fok közé hűl le a levegő. Erősen felhős vagy borult marad az ég. Továbbra is a középső és déli országrészben valószínű havazás, havas eső, de hajnalra egyre kevesebb helyen. Nagyrészt néhány centiméteres, míg a déli, délnyugati megyékben nagyjából 5 és 10 cm-es, a Mecsekben akár ennél vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az északias szél egyre nagyobb területen lesz erős, a Dunántúlon és helyenként északkeleten viharos, elsősorban Baranyában – főként a magasabban fekvő részeken – hófúvás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között várható.

