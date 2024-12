Ajándékot kaptak az állatkert lakói

Megajándékozták az állatokat a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Fenyőfákkal, illetve a szájuk íze szerint való finomságokkal kedveskedtek az állatkert munkatársai.

A tigrisek például jutazsákokba csomagolt csirkehúst kaptak a fenyőfák alá (de a fenyőkkel játszani is tudnak), a takinoknál és a tevéknél zöldségeket és gyümölcsöket tettek a gondozók a fákhoz (de ezek az állatok a fenyőket is megeszik), az elefántok gondozói pedig fel is díszítették a karácsonyfákat különféle finomságokkal.

Persze miután ezek elfogytak, az elefántok a fenyőágakat is megkóstolták, és játszottak is a fákkal: a kis Samu az egyik fácskát még a hátára is feldobta.

Az orangutánok is feldíszített karácsonyfákat kaptak, még szaloncukor is került rájuk. Jobban mondva a szaloncukrok papírjába nem édesség, hanem földimogyoró és más magvak kerültek. A fenyőfákkal játszó, arról finomságokat „szüretelő” állatok a közönségnek is nagyon tetszettek, de az ilyen ajándékoknak a környezet gazdagítása szempontjából is jelentőségük van. Hiszen az állatok játszanak velük, és ez programot, elfoglaltságot ad nekik. Ráadásul a látogatók is aktív, tevékeny, és nem unatkozó állatokat láthatnak – fogalmaztak az állatkert munkatársai.