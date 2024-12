Nyolcszáz hátrányos helyzetű gyermek láthatta A diótörőt az Operában az MBH karácsonyi gyermekgáláján

Csajkovszkij A diótörő című mesebalettjét nézhette meg nyolcszáz, nehéz anyagi körülmények között élő gyermek vasárnap a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és az MBH Bank közös karácsonyi gyermekgáláján, a Magyar Állami Operaházban.

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a helyszínen köszöntötte a gyerekeket és arra biztatta őket, hogy nyugodtan tapsoljanak, amikor valami nagyon szépet látnak a színpadon, tovább arra, hogy az előadás szünetében fogyasszák el a számukra elkészített ételeket, italokat, a program végén pedig vegyék át ajándékaikat.

A program részeként, az előadás mellett arcfestéssel és lufihajtogatással várták a gyermekeket az Operaházban, valamint a Mikulással is találkozhattak. A gyerekek az MBH Bank támogatásával idén is ajándékokkal teli hátizsákkal térhettek haza. Utazásuk, szállásuk és étkezésük költségéről a szervezők gondoskodtak.

Budapest, 2024. december 22.

A csoportképen Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke (hátul, j2) és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke (hátul, j3) és az érkező gyerekek az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett, 800 hátrányos helyzetű gyerek számára rendezett 29. Karácsonyi Gyermekgálán, Csajkovszkij A diótörő című mesebalettjének előadása előtt a Operaházban 2024. december 22-én. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A vasárnapi előadásra az ország számos pontjáról, vidéki városokból, falvakból és a fővárosból, valamint a határon túlról, Székelyföldről, Csángóföldről, Ukrajnából, a Vajdaságból és Nagyváradról is érkeztek gyerekek, többségük életében először járt az Operaházban, sőt Budapesten is. Az ünnepi programon – mások mellett – részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára, Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkára, valamint több Budapestre akkreditált nagykövet is.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 29. alkalommal rendezte meg a gálát, a karácsonyi balettet a jótékonysági kezdeményezés kezdete óta csaknem 27 ezer gyerek láthatta.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az eseményről szóló közleményében idézte Kutas Istvánt, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatóját, aki kiemelte: az adventi időszak számukra az adakozás és a közösség támogatásának jegyében telik. Több mint huszonöt éve dolgoznak együtt a gyermekmentő szolgálattal, amelynek kiemelkedő eseménye a minden évben, hosszas előkészületeket követően megrendezett karácsonyi gyermekgála.

„Ez az alkalom nemcsak a gyermekek számára, de számunkra is különleges, hiszen ilyenkor látjuk, hogy összefogással mennyi örömöt szerezhetünk”

– hangsúlyozta Kutas István.

Solymosi Tamás, az Opera balettigazgatója az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: fontos misszió számukra, amikor a jövő generációknak tartanak olyan előadást, amivel örömet szereznek nekik. „Így vagyunk ezzel már jó pár éve, hiszen A diótörő, illetve, hogy ennyi gyereket látunk vendégül, már tradíció” – fogalmazott.

Elmondta: a darabban a Magyar Nemzeti Balett és a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei lépnek színpadra. Az Operaház balettiskolájába járó gyerekek óraműpontossággal táncolják az előadást a gyerekeknek – emelte ki.

Tájékoztatása szerint a darabot tizenegy szereposztásban, negyvenhárom alkalommal adják elő az évadban.

A vasárnapi előadás karmestere Somogyi-Tóth Dániel volt, a főbb szerepeket Wakabayashi Yuki (Mária hercegnő), Taran Dumitru (Unokaöcs/ Diótörő/ Herceg), Bykovets Timofiy (Drosselmeier) és Melnyik Vlagyiszlav (Egérkirály/Egérkirály baba) balettművész táncolta.

Kiemelt kép: Az érkezõ gyerekeket köszöntik a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat és az MBH Bank által szervezett, 800 hátrányos helyzetû gyerek számára rendezett 29. Karácsonyi Gyermekgálán, Csajkovszkij A diótörõ címû mesebalettjének elõadása elõtt a Operaházban 2024. december 22-én. (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)