Jónak lenni jó! – Egymillió forinttal támogatta a gyűjtést Áder János és Herczegh Anita

Egymillió forinttal személyes felajánlásként járult hozzá Áder János és Herczegh Anita a Jónak lenni jó! idei gyűjtéséhez. A volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója és felesége, az alapítvány kuratóriumi elnöke a Duna televízió vasárnap esti műsorában elmondta: az alapítvány az idén egy százéves nyakéket ajánlott fel értékesítésre.

A közmédia idei adománygyűjtő akciójával a Baptista Szeretetszolgálat munkáját, az általuk fenntartott törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház működését és egy új hospice ház építését támogatja.

A közmédia 2012-ben szervezte meg először a Jónak lenni jó! karitatív kampányt, azóta minden évben támogat egy jótékony célt.

Herczegh Anita a műsorban elmondta: „Azért támogatjuk a Jónak lenni jó! gyűjtéseit, mert nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, a közmédia mindig értékes és támogatandó ügyek mellé áll. Szeretnénk viszonozni azt a támogatást is, amelyet a Regőczi Alapítványon keresztül a Covid-árvák kaptak a nézőktől és a műsortól” – mondta, utalva arra, hogy három éve az alapítvány volt a jótékonysági kampány kedvezményezettje.

Hozzátette: a Regőczi Alapítvány is felajánl minden évben egy tárgyat, amelynek az értékesítésével az épp aktuális gyűjtést segítik.

Idén egy százéves nyakéket ajánlottak fel, amelyet a Regőczi Alapítvány az egyik támogatójától, Balikó Teréztől kapott.

Az árverezésre váró tárgyak között megtalálható ezüst nyakékre a licit mintegy 110 ezer forintnál jár.

Áder János a közmédia kezdeményezését méltatva kiemelte, hogy a Jónak lenni jó! sok-sok éve minden esztendőben talál olyan célt, és meg tudja szólítani úgy az embereket, ami példaértékű, tiszteletet érdemel.

Köszönetet mondva ezért a munkáért hangsúlyozta, hogy a Baptista Szeretetszolgálat számára összegyűjtött támogatás összege nem lenne ilyen magas a műsor nélkül.

Emellett köszönetet mondott azoknak is, akik gondozzák a Tábitha-házban a gyerekeket, segítenek nekik és családjaiknak. „A nap mint nap ott dolgozók minden elismerést megérdemelnek” – emelte ki.

Herczeg Anita elmondta: Sokszor volt a Tábitha-házban. Az első látogatásnak olyan hatása volt rá, hogy most már évek óta hospice önkéntes is egy felnőtt hospice osztályon. Amikor megtudta, hogy az idei gyűjtés nekik szól, akkor közösen úgy döntöttek, hogy egymillió forintot magánszemélyekként ajánlanak fel a gyűjtéshez – mondta. „Az összeg átutalása már meg is történt” – tette hozzá Áder János.

Kiemelt kép: Áder János volt köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója és felesége, Herczegh Anita, a Regőczi Alapítvány kuratóriumi elnöke a közmédia 13. Jónak lenni jó! című műsorában 2024. december 22-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán).