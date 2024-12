Jónak lenni jó! A diótörő bábuja és Rófusz Ferenc filmjének egy képkockája is szerepel a felajánlások között

A Magyar Állami Operaház A diótörő című mesebalettjében szereplő bábu, valamint Rófusz Ferenc A légy című Oscar-díjas animációjának egy képkockája is szerepel a közmédia Jónak lenni Jó! elnevezésű jótékonysági gyűjtéséhez érkezett felajánlások között.

„A diótörő ősbemutatója 100 évvel ezelőtt volt, a mostani a harmadik feldolgozás. Bár a történet ugyanaz, a korral az előadás mindig megújul, áthelyeződnek a hangsúlyok. A mostani változat talán még jobban koncentrál a gyerekekre, hiszen az Opera saját balettnövendékei is szerepelnek a darabban” – mondta el Almási Tóth András, az Opera művészeti igazgatója, a Duna televízióban zajló, Jónak lenni jó! című adománygyűjtő műsorban vasárnap.

„Az Opera felajánlása a tavalyi előadásban „szerepelt” diótörő bábu. Ennek elkészítése az Opera műhelyének külön feladata, és hozzátartozik a karácsonyi élménykörhöz, amikor elkészítik az adott év bábúját, amelyet most fix áron, 224 000 forintért lehet megvásárolni” – fűzte hozzá az igazgató.

Rófusz Ferenc Kossuth-díjas rajzfilmrendező A légy című filmjének egy kockáját ajánlotta fel, amelyért 1981-ben a legjobb animációs rövidfilm kategóriában Oscar-díjat kapott. A rendező a műsorfolyamban elmondta, hogy a filmhez nagyjából négyezer rajzot készítettek el két éven keresztül.

Ezekből a celluloidra, zsírceruzával készített rajzokból mintegy száz maradt meg, ebből ajánlott fel a rendező egy kockát a jótékonysági aukcióra. A rajz 300 ezer forint kikiáltási árról indult.

A felajánlások között szerepel továbbá Czinke Gábor, a Thai Box Akadémia vezetőedzőjének és a Muay Thai Krabi Krabong Gym Szabó Balázs vezette csapatának felajánlása is, egy pár kesztyű és egy nadrág, amelyet egy nyári edzőtáborban Ekger Mono mester, a Siamyout Thai Martial Arts And Culture Academy főtitkára viselt és dedikált.

Czinke Gábor elmondta, hogy a muay thai ugyan egy kemény küzdősport, de számos korosztállyal és gyerekekkel is foglalkoznak, sőt tartanak foglalkozást nem teljesen egészséges gyerekeknek is. Mint mondta, a sport és a közösséghez tartozás a legtöbb esetben önbizalmat ad, amely sok esetben együtt jár a hátrányosabb helyzetből indulók számára egészségi állapotuk javulásával, fejlődésével is.

Benyó Gábor, a Tábitha Gyermekhospice Nonprofit Kft. orvosigazgatója, azt hangsúlyozta,

amikor valakinek az életét, egészségét ápoljuk, nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkit meg tudunk gyógyítani, de a segítségre, támogatásra nekik is szükségük van.

Az orvos arról is beszélt, hogy bár a hospiceházban dolgozók munkája sokszor nehéz és lelkileg megterhelő, abból a hálából, szeretetből tudnak töltekezni, amit az otthonban megforduló gyerekektől és szüleiktől kapnak. Hozzáfűzte, hogy a karácsonyi időszakban olyan családok is visszatérnek az intézménybe, akik ott vesztették el gyermeküket, de akadnak olyanok is, akik önkéntesként térnek vissza, hogy tapasztalatukkal segítsenek másoknak.

Benyó Gábor kiemelte: „Hálás a műsornak, hogy ráirányítja a szélesebb társadalom figyelmét a munkájukra.”

Kiemelt kép: Novodomszky Éva és Horváth Szilárd műsorvezetők a közmédia 13. Jónak lenni jó! című műsorában az MTVA óbudai stúdiójában 2024. december 22-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter).