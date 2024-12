Jónak lenni jó! 205 millió forint gyűlt össze vasárnap reggelig a közmédia akcióján

A legfrissebb adatok szerint több mint 205 millió forint gyűlt össze szombat este óta a Baptista Szeretetszolgálat adományvonalán és számlaszámán – mondta Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

„Ez a mi történetünkben egyedülálló, hogy egy ilyen kampány során úgy kezdjük az egész napos műsorfolyamot, hogy ilyen hatalmas összegünk van már” – emelte ki Siklósi Beatrix.

A projekt vezetője elmondta, hogy reggel 8 órától hívható a 361-759-5050-es, a 361-759-6000-es vagy a 3630-759-6000 szám, amelyeken licitálni lehet a https://mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon felajánlott tárgyakra.

Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, hogy a 1355-ös adományvonalra eddig – másfél hónap alatt – több mint 306 000 hívás és sms érkezett. Az elnök az adománygyűjtés kapcsán felhívta a figyelmet a média kiemelt szerepére, hiszen – mint mondta -, a média nemcsak azzal hitelesíti a szeretetszolgálat munkáját, hogy adománygyűjtésre biztat, hanem azzal is, hogy folyamatosan hiteles tájékoztatást ad az akcióról, majd később az elért eredményekről is beszámol.

Az idén a Tábitha Gyermekhospice Házat és egy új épület építését támogatja a közmédia.

„Ez a ház reménységet és méltóságot szeretne adni azoknak a gyerekeknek, akik valamiféle gyógyíthatatlan betegségben szenvednek”

– emelte ki Szilágyi Béla, hozzátéve, hogy ezek a központok az életvégi ellátás mellett a szülőket, családokat is segítik oly módon, hogy egyrészt folyamatosan együtt lehetnek a beteg gyermekükkel, másrészt lehetőségük nyílik arra is, hogy szakértő segítőkre bízzák gyermeküket arra az időre, amíg egy kicsit pihennek, vagy minőségi időt próbálnak tölteni az egészséges gyerekeikkel is.

Siklósi Beatrix elmondta, hogy a felajánlott tárgyak között szerepel egyebek mellett a Schmitt Pál volt köztársasági elnök által felajánlott párizsi olimpiai fáklya, amely ötmillió forintos kikiáltási árról indul, Donald Trump és Joe Biden amerikai elnökök dedikált fotója, Michael Jackson saját kézjegyével ellátott bakelitlemeze, Dibusz Dénes labdarúgó dedikált meze és Illés Fanni paralimpikon aláírt úszósapkája is. Hozzátette: mindezek mellett a felajánlások között számos élményre, például színházjegyekre is lehet licitálni.

