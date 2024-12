Egész napos műsorfolyammal zárul a Jónak lenni jó! – Már 205 millió forint gyűlt össze a törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház támogatására

Vasárnap zárul a közmédia karitatív adománygyűjtő akciója, a Jónak lenni jó! Az idei kampányban a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház működését támogatjuk. A 1355-ös szám hívásával vagy egy sms-küldéssel 500 forinttal lehet támogatni egy új hospice ház építését. Az akcióban már több mint 200 millió forint gyűlt össze – hangzott el az M1 Híradójában.

Már a délelőtti órákban is égtek a közmédia telefonvonalai. Folyamatosan érkeztek a felajánlások a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciójára. A hívásokat műsorvezetőink fogadják egész nap – tette hozzá az M1.

„Azt tudom mondani, hogy ez a sok kicsi sokra megy dolog van. Tavaly volt olyan amikor százezer forintos felajánlást kaptam, idén még nem, de sokkal több apró felajánlást ötezer, tízezer forintot kaptam, ez működik” – mondta Burkert Rudolf a Kossuth Rádió műsorvezetője.

Az adományozók között akadt olyan család is, aki jelentős összeggel, mintegy 200 ezer forinttal járult hozzá az akcióhoz.

„Kétszázezer forintot ajánlott fel egy jászalsószentgyörgyi család, az ő nevüket is lehet látni a televízió képernyőjén. Én azt hiszem egy család életében kétszázezer forint egy jelentős összeg és hallottam az anyukával beszélve, hogy a háttérben ott csicseregnek a gyerekek. Ez egy jó érzés volt, hogy ők szeretnének segíteni” – jelentette ki Czifra Szilvia a Kossuth Rádió műsorvezetője.

A közmédia karitatív műsora a hagyományoknak megfelelően idén is egy egész napos műsorfolyammal zárul vasárnap. Az adománygyűjtés ez alkalommal a Baptista Szeretetszolgálat munkáját támogatja.

A cél egy Közép-Európában egyedülálló új gyermekhospice intézmény építése a gyógyíthatatlan betegek számára. Ezt a célt szolgálja a már 2012 óta Törökbálinton működő Tábhita Ház is, ahol azoknak a családoknak nyújtanak segítséget, akik életükben a legnehezebb harcot vívják. Az intézmény szeretetteljes környezetben biztosít speciális fizikai, lelki és szociális ellátást a gyógyíthatatlan gyerekeknek és hozzátartozóiknak.

„Nemcsak az életvégi ellátással foglalkozunk, amikor akár egy hónapot is a család ott tud lenni a gyermekkel és nem egy kórházban kell a gyermeknek átmenni, hanem van arra lehetőség, hogy a család végig vele legyen méltóságban, szeretetben és még élményeket tudjanak gyűjteni. A másik, amit nagyon szeretünk a szülők számára biztosítani, az pedig az, hogy 24/7-ben velük vannak és nem nagyon van lehetőségük arra, hogy a szülők tudjanak pihenni vagy az egészséges gyermekkel tudjanak menni mondjuk egy vakációra” – hangsúlyozta Szilágyi Béla a Baptista Szeretetszolgálat elnöke.

Az elmúlt 1,5 hónap alatt több mint 306 ezer hívás és SMS érkezett. Az adománygyűjtő akció során már a kétszázmillió forintot is meghaladja a felajánlások összege.

„Gyakorlatilag 205 millió forinttal kezdünk itt a közmédiában, ennyi gyűlt tegnap este óta az adományvonalon, illetve a számlaszámon, ahová nagyon sok, nagyon lelkes hallgató, néző, olvasó az, aki küldött adományokat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Ez a mi történetünkben egyedülálló, hogy egy ilyen kampány során úgy kezdjük az egész napos műsorfolyamot, hogy ilyen hatalmas összegünk van már” – fogalmazott Siklósi Beatrix a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.



A jótékonysági gyűjtésben a pénzadományok mellett fixáras és licittárgyak megvásárlására is lehetőség lesz a nap folyamán. A közmédia jótékonysági kampánya mellé állt mások mellett a világhírű filmsztár, Chuck Norris is, aki a jelképévé vált cowboy-kalapját ajánlotta fel. De az árverés során lehetőség lesz megvásárolni egyebek mellett egy Micheal Jackson-relikviát, illetve a párizsi olimpia egyik fáklyáját is.

A Jónak lenni jó!-hoz Soltész Miklós is csatlakozott. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár egy bolgár ikonfestő, Keresztelő Szent János című alkotását ajánlotta fel.

„Nem sajnálták a fáradságot, eljöttek, adományoztak kisebb nagyobb összegeket. Szerintem ez csoda és akik meg fogják látni készen az épületet, meg fogják látni, hogy mi mindent tudnak ezáltal a gyermekeken is, szülőkön is segíteni az ott dolgozók, ott gondozók. Én azt gondolom, azt fogják mondani, megérte ez a pici fáradság, amit megtettek mindezért” – szögezte le Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.



A Jónak lenni jó!-ban a 1355-ös szám hívásával vagy sms-küldéssel 500 forinttal lehet támogatni az új hospice ház megépítését. A közmédia kampánya 13 éve segít a rászorulóknak.

Nemcsak Magyarországon, a határokon és az óceánon túl is mozgósítja és összekapcsolja a világ magyarságát. Az összefogásnak köszönhetően 2012 óta a felajánlások összértéke meghaladja a kétmilliárd forintot.