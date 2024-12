Lázár János, Hajdú Péter műsorában: Magyar Péter egy divat, nem több ennél

A Tisza Párt elnökéről és Novák Katalin korábbi köztársasági elnökről is kemény kritikát fogalmazott meg Lázár János építési és közlekedési miniszter Hajdú Péter Beköltözve című műsorának legújabb adásában.

A fideszes politikus a műsorban elmondta, szerinte Magyar Péter csupán egy “ügyes szörfös”, aki képes volt meglovagolni a kegyelmi ügy okozta politikai hullámokat, de szerinte a Tisza Párt elnöke azon túl, hogy mindent éles kritikával illet, amit a kormány csinál, semmilyen alternatívát nem nyújt a választóknak.

Hajdú azon kérdésére, hogy akkor minek köszönhető mégis, hogy ilyen népszerűvé tudott válni az ellenzéki szavazók körében, Lázár úgy fogalmazott, hogy ő most egy új szereplő a politikában, ezért tűnik érdekesebbnek, mint a korábbiak. A politikus azonban megjegyezte azt is, szerinte nem Magyar képességei miatt lett ennyi támogatója Brüsszelben sem, hanem azért, mert Orbán Viktor politikai ellenfelei rajta keresztül próbálnak meg visszavágni neki.

„Ez Magyar Péter legnagyobb fájdalma, hogy ez is Orbán Viktorról szól”

– jelentette ki.

A műsorvezető és a miniszter egyetértettek abban, hogy a Fidesz számára 2024-ben a legnagyobb „ütést” nem Magyar Péter jelentette, hanem a kegyelmi ügy. Ennek kapcsán Lázár arról beszélt, hogy bár fájó veszteség volt Novák Katalin és Varga Judit távozása is, de szerinte a köztársasági elnök olyan súlyos hibát követett el azzal, hogy megkegyelmezett a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének, hogy erre nem volt más válasz, mint a lemondás. Szerinte ráadásul Novák abba bukott bele, hogy túl ambiciózus volt, és nem mérte fel, hogy ennyi idősen még nem rendelkezik annyi tapasztalattal, hogy vállalni tudja az államfői tisztséget.

„Negyven évesen nem lehet elvállalni az államfői tisztséget, az egy hatvanévesnek való pálya”

– szögezte le.

Az építési és közlekedési miniszter a műsorban beszélt arról is, hogy az elmúlt években „kemény pofonokat” kellett kiállnia a kormánynak, mert előbb a koronavírus-járvány, majd a háború okozta gazdasági helyzet is megütötte az országot, amelyre aztán még érkezett a „Novák-ügy” is.

„Másokat ezek a problémák külön-külön is elsodortak volna, nemhogy együttvéve. Csoda, hogy még talpon vagyunk!”

– jelentette ki.

Magyar Péter felbukkanásából azonban szerinte még profitált is a politikai közössége, mert a Fideszt összerántja, ha verseny van.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz-KDNP választási fórumán Aszódon 2024. május 28-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)