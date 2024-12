Havas eső, szél és lassú tisztulás – télies időjárás vár ránk

Országos előrejelzés péntek estétől szombat reggelig.

Túlnyomóan borult időre számíthatunk, a Kisalföldön is csupán késő délutántól kezd ez vékonyodni, szakadozni a felhőzet. Eső, záporeső többfelé várható, délután az Északi-középhegység magasabb csúcsain havas eső, hóesés is előfordulhat. A nap folyamán északnyugati irányból csak lassan szűnik a csapadéktevékenység – lesznek helyek, ahol még a késő esti órákban is eshet. Az északi, északnyugati szelet főként a Dunántúlon kísérik erős, viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 8 fok között várható, északkeleten lehet ennél egy-két fokkal hűvösebb. Késő este többnyire -1 és +6 fok közötti értékekre számíthatunk.

Fotó: met.hu

Fotó: met.hu

Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, hajnalban, kora reggel már inkább csak a délkeleti, keleti határvidéken maradhatnak felhősebb körzetek, de addigra a csapadék várhatóan ott is megszűnik. Az északi, északnyugati szél veszíteni kezd erejéből, de továbbra is többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +2 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél jóval hidegebb lesz az éjszaka.