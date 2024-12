Bánki Erik a 48 percben: Viharos időszak van mögöttünk, de 2025 már újra egy sikeres év lesz

Pénteken fogadhatja el az Országgyűlés a jövő évi költségvetést. Ennek apropóján beszélgettünk Bánki Erikkel, a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnökével az ország pénzügyi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól az M1 és a hirado.hu 48 perc című hírháttér műsorának legújabb adásában.

A kormánypárti politikus a műsorban úgy fogalmazott, hogy a 2013 és a 2019 közötti időszak egy aranykor volt a magyar gazdaság szempontjából, amelyre az elmúlt száz évben korábban nem volt példa. Bánki szerint a dinamikus növekedést előbb a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt kialakult gazdasági válság akasztotta meg, amely az egész világot sokkolta, ugyanakkor szerinte Magyarország ezekre a helyzetekre is gyorsabban reagált, mint a legtöbb állam, így hazánk jobban is jött ki belőlük. Bánki Erik úgy látja, hogy viharos időszak áll mögöttünk, de a jövő év már újra egy sikeres év lesz, amikor ismét dinamikus pályára tud állni a magyar gazdaság.

Arra a kérdésünkre, hogy van-e B-terve a kormánynak, ha mégsem sikerül békét kötnie az ukránoknak és az oroszoknak, a kormánypárti politikus azt felelte:

„Nincs szükségünk B-terve, mert minden abba az irányba mutat, hogy békének kell lennie”.

Bánki leszögezte, a korábbi években már a nyáron volt jövő évre elfogadott költségvetése az országnak, most azonban meg akarták várni az amerikai elnökválasztás eredményét, ha ugyanis nem Donald Trump győzött volna, akkor szükség lett volna alternatív javaslatra, így viszont biztos abban, hogy a republikánus politikus januári hatalomba lépésével felgyorsulnak a folyamatok és rövidesen lezárulhat a fegyveres konfliktus a szomszédunkban.

Hangsúlyozta azt is, Magyarország nem csak az orosz-ukrán háborúból, de az egyre fokozódó „gazdasági hidegháborúból” is ki akar maradni, amely az Egyesült Államok és Kína között zajlik. Bánki szerint Magyarország a gazdasági semlegességre épülő politikivál tud sikeres maradni és 3 százalék feletti növekedést elérni, ehhez viszont minden szereplővel jó kapcsolatot kell ápolnunk.

A 2025-ös költségvetés két legfontosabb célkitűzésének a családok támogatása mellett a vállalkozások fejlesztését és a bérek emelését nevezte meg. Bánki szerint három év alatt 36 százalékokkal fognak emelkedni a minimálbérek Magyarországon, amelyellel Európa legjobbjai között leszünk majd, az egymillió forintos átlagkereset elérését pedig reális célnak nevezte, amely szerinte 2028-ra meg fog valósulni.

Arra a felvetésre, miszerint nem túl optimista-e a kormány a magyar gazdaság jövőjét illetően, Bánki leszögezte, nem csupán ők látják ilyen biztatónak a helyzetet, hanem a nemzetközi szereplők is, ezt bizonyítja az is, hogy jelentős mértékű külföldi befektetés is érkezik az országba. Azt ugyan elismerte, hogy a nehéz, bizonytalan helyzet miatt a lakosság visszafogta a költéseit az elmúlt időszakban, de ha eljön a béke és felpörög a gazdaság, akkor ismét bátrabban mernek majd költekezni az emberek, amelyet a kormány új otthonteremtési programokkal is igyekszik majd segíteni.