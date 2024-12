A BYD három új márkakereskedéssel megduplázza országos hálózatát

A new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált teljesen elektromos autókat gyártó kínai BYD három új márkakereskedéssel bővíti magyarországi értékesítési és szervizhálózatát. A Budapesten megrendezett hivatalos aláírási ceremónián Michael Shu, a BYD Europe ügyvezető igazgatója írt alá megállapodást három kiskereskedelmi partnerrel új BYD márkakereskedések létrehozásáról Győrben, Pécsett és Szegeden – jelentette be az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a kínai cég.

Az új márkakereskedések – a BYD Győr AutoWallis, a BYD Pécs Schneider Autóház és a BYD Szeged Duna Autó – 2025 első negyedévében nyitják meg kapuikat. Győrben és Szegeden a BYD meglévő kiskereskedelmi partnerei nyitnak szalonokat, míg Pécsett a Schneider Autóház, egy több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkező új partner csatlakozik a hálózathoz.

Michael Shu a közlemény szerint a partnerszerződéseket jelentős lépésnek nevezte azon az úton, hogy teljes országos hálózattal rendelkezzenek Magyarországon. Hozzátette hamarosan újabb márkakereskedésekkel bővül majd a BYD hálózat.

A BYD szegedi gyárában várhatóan a közeljövőben indul a termelés, de a BYD magyarországi termékpalettája már most is dinamikusan bővül. A vállalat nemrégiben mutatta be a TANG prémium hétüléses SUV-t, valamint a SEAL U DM-i modellt, amely a BYD Super DM néven ismert plug-in hibrid technológiát alkalmazza. 2025 elején a kínálat tovább bővül a SEALION 7 nagy teljesítményű SUV-val, amelyet Európában először a Párizsi Autószalonon mutattak be.

A közleményben kiemelték:

július óta a BYD márka vezeti a tisztán elektromos (BEV) autók magyarországi piacát, miközben a vállalati ügyfelek körében is kiemelkedő népszerűségnek örvend.

Az idei év pontos értékesítési eredményeit csak később publikálják, de már most közölték, hogy a BYD Magyarország rekordévet könyvelhet el.