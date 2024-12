Szerdán eléri az 1,2 milliót a nemzeti konzultációra érkezett válaszok száma

Szerdán várhatóan eléri az 1,2 milliót a nemzeti konzultációra érkezett válaszok száma, amelyek a 80 százalékot meghaladó feldolgozottság után azt mutatják, hogy az új gazdaságpolitika irányáról egyetértés van az emberek körében – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Hidvéghi Balázs emlékeztetett arra, hogy péntek estig van lehetőség kitölteni a konzultációs kérdőíveket.

Hozzátette, a válaszok alapján az emberek 90 százalékot meghaladó többségben állnak ki a béremelések, a hosszú távú bérmegállapodások mellett, támogatják azt, hogy a lakhatással a kormánynak foglalkoznia kell. Nagy többségben támogatják azt is, hogy a kis és közepes vállalkozásokat célzottan tőkejuttatással kell támogatni, amire 1400 milliárd forint áll rendelkezésre. Jelenleg zajlik a költségvetés vitája, szeretnénk figyelembe venni a nemzeti konzultációból látszó véleményt – mondta.

Kifejtette:

mindenki eldöntheti, hogy részt vesz olyan közös döntésekben vagy sem, mint az országgyűlési választás és a nemzeti konzultáció.

A jelenlegi már a 11. nemzeti konzultáció, a válaszadók száma rendszeresen jóval meghaladja az egymilliót, ami mutatja, hogy van nyitottság az emberekben arra, hogy véleményt mondjanak.

A mostani konzultációban gazdaságpolitikai döntések vannak felsorolva; nehéz évek vannak mögöttünk, a Covid-járvány, az orosz-ukrán háború megroppantotta az európai gazdaságot, a versenyképességet rontotta, inflációt és gazdasági bizonytalanságot hozott. „Mi ki akarunk törni ebből, a magyar gazdaságban benne van a növekedés lehetősége, ez kell ahhoz, hogy emelni tudjuk a béreket, könnyíteni tudjuk a lakhatást, támogatni időseket, pályakezdőket, kkv-kat. Ehhez gazdasági nyitottságra, gazdasági semlegességre van szükség, kelet és nyugat felé egyaránt nyitva kell tartani a gazdasági kapcsolatokat. A magyar gazdaság érdekeit kell nézni, nem brüsszeli recepteket kell követni, mert az nem jó a magyaroknak” – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy a magyar európai parlamenti képviselők egy része támadja a nemzeti konzultációt, köztük „a legújabb brüsszeli ember”, Magyar Péter. A helyzet az, hogy a konzultáció jól működő eszköz, nem csak a választás évében kell megkérdezni az embereket az országról, hanem időközben, a fontos döntések előtt is érdemes megtenni.

„Büszkék vagyunk arra, hogy ez egy jól működő párbeszédforma, a magyar nemzeti konzultáció Európában is egyedülálló módon óriási tömegeket mozgat meg, demokratikus vívmány, a kormányzásunk egyik alappillére”

– hangsúlyozta.

Közölte azt is, hogy több mint 200 ezren töltötték ki online a konzultációs kérdőívet; az ünnepek alatt összesítik az eredményeket.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában a nemzeti konzultáció kapcsán többek között arról beszélt, hogy az Európai Unióban katasztrofális következményei vannak az európai baloldalt jellemző elitista megközelítésnek, annak, hogy zárt körben döntik el, mi lesz jó az embereknek. E bezárkózás miatt gyengült a versenyképesség, gondban van az európai ipar és agrárium, az egész szankciós politika elhibázott gondolatra épül. Tévút, amikor az emberek megkérdezése nélkül akarnak dönteni – fűzte hozzá.

Azt mondta, a mostani nemzeti konzultáció nem ideológiai alapú, hanem a gazdaságról szól. Nemcsak a kormánypártiak számára fontos, hogy a gazdaság erősödjön, növekedés legyen.

Úgy vélte, az, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt megrongálja a nemzeti konzultációs plakátokat, azt mutatja, hogy lenézik az embereket. „Magyar Péterről egyébként is tudtuk nyilatkozatai, tettei alapján, hogy lenézi az embereket, saját támogatóiról is minősíthetetlen hangnemben beszélt, számára semmi sem szent, ártani akar a kormánynak, és közben árt az országnak is. A legsúlyosabb eset annak a hazugságnak a terjesztése volt, amely a menekülő szír elnök budapesti érkezéséről szólt, amiért azóta sem kért elnézést. „Külföldi érdekekből akarja gyengíteni a kormányt. Nem fog neki sikerülni, a magyar emberek részéről a konzultációban is látható kiállás megerősít bennünket abban, hogy helyes irányba megyünk” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.