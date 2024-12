Orbán Viktor: Brüsszel mindig is kormányváltást akart Magyarországon

Exkluzív interjút adott Orbán Viktor a Patrióta YouTube-csatornának. A miniszterelnök többek között beszélt a gazdaságról, a magyarországi ellenzékről, Donald Trump győzelméről és arról is, hogy szó sem lehet a szuverenitásról való lemondásáról.

– Ha a folyamatok mögé akarunk nézni, akkor két egymástól elválasztandó folyamatot látunk – mutatott rá az aktuális világpolitikai helyzettel kapcsolatban Orbán Viktor. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint, a miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornáján elmondta, az egyik a világrendszerváltás, a másik a nyugati világon belüli változás. Előbbiről kifejtette: az ázsiai gazdaságok rohamos sebességgel fejlődnek, és a teljes világgazdasághoz való hozzájárulása az ázsiai kontinensnek a nyugati kontinensek rovására radikálisan megnövekedett, a világban keletkező vagyon, pénz érték, áramlási iránya megfordult.

Szerinte ebből az következik, hogy a Kelet erősödik, Ázsia erősödik, a Nyugat pedig relatíve, nem abszolút értékben, de relatíve hozzájuk képest pedig gyengül. Ha a GDP, tehát a világ össztermékéhez való hozzájárulás képessége előbb-utóbb megjelenik a katonai képességekben, megjelenik a diplomáciai képességben, akkor lassan átalakítja a világot – magyarázta.

Felidézte: a nyugati világon belül két politikai, szellemi, két programirányzatnak a harcát látta személyesen. Mint mondta, az egyik az a progresszív liberális, a másik pedig a patrióták irányzata.

Ami most történik, az az, hogy Európában, a nyugati világban, a belső küzdelemben a liberálisok veszítenek, a patrióták nyernek. A legnagyobb győzelem ebből a szempontból Donald Trump amerikai elnök győzelme – magyarázta.

Szerinte a patrióták legnagyobb győzelme a liberálisok fölött esélyt ad arra, hogy a nyugati világ újra megerősödjön és definiálja a helyét a világrendszerváltásban. – De tudnunk kell, hogy a végén a két folyamat összetalálkozik ugyan, de valójában két különböző természetű dologról van szó –tette hozzá.

Ami Nyugat-Európában történik, arról azt mondhatjuk, hogy a liberálisok utolsó hídfőállása ahova visszaszorultak, az Brüsszel. Ez Mordor vidéke, a sötét nagyúr ide vette be magát. Már csak itt vannak liberálisok, és itt is lehet látni, hogy mióta megalakultak a patrióták, ezek volnánk mi azóta bárhol voltak választások Európában, mindenhol a patrióták nyertek– fogalmazott.

Orbán Viktor szerint ha a Nyugaton sürgősen nem hajtanak végre egy versenyképességi változást, akkor a világgazdaság összteljesítményén belül az európai, a nyugat-európai országok teljesítménye tovább csökken majd és eljelentéktelenednek ezek az országok.

– Az amerikai republikánusok győzelmével a migrációs politikának vége van. Tehát a migrációpárti politika halott a nyugati világban. A genderpolitika halott, és remélem, hogy a háborúpárti politikának is meg vannak számlálva a napjai – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, az Európai Parlamentben a legutóbbi választások eredményeképpen változáspárti többség jött létre, és számításai szerint a 27 tagállamból 17-ben olyan politikai erők győztek, amelyek változást akartak, ideértve a Néppártot is.

– De az eredmények ismeretében kötöttek egy megállapodást a liberálisokkal, a zöldekkel, meg a szocialistákkal. Így jött létre az a helyzet, hogy elárulták az európai szavazók nagy részét. Ez az a felhajtóerő, ami tol bennünket ma előre, patriótákat, mert akik nem ezt akarták az Európai Néppárttól, hanem változást, azok a szavazók onnan eljönnek mögénk – tette hozzá.

A kormányfő szerint érdekes, hogy kérdés, hogy miközben Donald Trump lesz az amerikai elnök, az oroszok meg törnek előre, aközben a liberálisok, a zöldek, a szocialisták meg a néppártiak azt akarják folytatni, amit eddig csináltak.

Új realitás van, és ők még mindig a régi realitás logikájában gondolkodnak, ezért kötötték meg ezt a paktumot, aminek majd később szerintem politikatörténeti jelentősége lesz, mert ezzel létrejött először Brüsszelben az a helyzet, hogy van kormányzó párt és van ellenzék – vélekedett Orbán Viktor.

Szerinte Brüsszelt bizonyos pártok kormányozzák, akik paktumot kötöttek, a magyar ellenzék pártjai mind ebben a paktumban vannak benne, mert ezekhez a nemzetközi pártokhoz tartoznak, a másik oldalról pedig van Brüsszelnek ellenzéke, ezt vezetik a Patriótákkal.

– A paktum azt tartalmazza, hogy kiállnak a gender mellett, tehát családellenes politikát fognak folytatni, továbbra is támogatják a migrációt, és minden erővel folytatni kell a háborút, és a tagállamok a nemzeti össztermékük 0,25 százalékát pedig fizessék be erre a célra. Ez azt jelenti, hogy mi, magyarok is tegyük be a pénzt, vagyis el akarnak tőlünk venni jelentős összegeket – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

– A nyugati világban beálló változásnak a patrióta oldalán helyezkedünk el, és be fogjuk darálni a többieket Európában. Az csak idő kérdése, mert az lehetetlen, hogy miközben Európa változásért kiált, új realitás jött létre az orosz-ukrán fronton, új realitás jött létre a nyugati világban, aközben azok a pártok legyenek hatalmon, akik egyébként ragaszkodnak a régi megoldásokhoz. Ez nem fog menni. Mi meg fogunk erősödni, ők el fognak gyengülni, és mi fogjuk adni Brüsszelben a többséget, ez csak idő kérdése – szögezte le.

Orbán Viktor szerint most már enyhül a nyomás Brüsszel felől. Felidézte: nehéz idők vannak Magyarország mögött az elmúlt 3-4 évben, de a jó stratégiának köszönhetően az ország kibírta a nyomást.

Kibekkeltük, most viszont följöttünk és mi leszünk a többség – jelentette ki.

Trump megválasztása kapcsán a miniszterelnök felidézte, „amikor először szállt ringbe a most győztes amerikai elnök 2015-16-ban, akkor Magyarország volt az egyetlen ország, amelyik őt támogatta, és én személy szerint voltam az egyetlen európai vezető. És ez azóta sem változott.”

Arra a kérdésre, hogy mi volt az a pont, megérzés, ami miatt ennyire biztos volt Trump győzelmében, emlékeztetett: ugyan az európai és a nyugati civilizáció sok mindent maga mögött hagyott a keresztény örökségéből, de azért ez lényegében egy keresztény kultúrkör.

Felidézte, a 2010-es évek Amerikájában a migráció támogatása és a gender-ideológia azért lehetett sikeres, mert egy nagy „média attakkal sok mindent le lehetett nyomni az emberek torkán, de ez csak időleges siker”. Szerinte előbb-utóbb a teremtés rendje szerint az egyensúly vissza fog állni, visszabillen és jön majd valaki, aki azt fogja mondani: na, ennyi volt a marháskodásból. Köszönjük szépen, mi normális életet akarunk élni.

– Ez nem ideológia lesz, nem program, hanem egy ember, aki azt mondja: „annyi sületlenséget erőltetnek ránk. Hagyjuk már ezt abba, mert nem csak arról van szó, hogy ez nem is esik jól nekünk, rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, hanem még gazdaságilag is rámegyünk” – magyarázta. Szerinte ez történt Amerikában, és állítása szerint ezért nem volta meglepve Trump ’16-os győzelmén sem.

Annak kapcsán, hogy Magyarország mit tud profitálni Donald Trump győzelméből, a miniszterelnök elmondta: rövidtávon három dolgot biztosan, és ezek gazdasági természetűek.

– A demokraták nem voltak hajlandóak Magyarországgal megkötni az addig hatályban lévő szerződés meghosszabbításaként a kettős adóztatást elkerülő egyezményt. Ennek az lett a következménye, hogy még korábban az Egyesült Államok a második legnagyobb tőkebefektető volt Magyarországon, most visszacsúszott a negyedik helyre. Most az új kormányzat és Magyarország ezt megköti – ismertette.

Jelezte, hogy másodsorban egy diszkriminatív vízumpolitikát kellett elszenvednie hazánknak, mivel politikai, ideológiai okokból büntették a magyarokat, aminek szintén vége lesz.

– Harmadrészt meg fognak érkezni az amerikai befektetők, és én azon dolgozom, hogy a jövő modern technológiájának a befektetői legyenek Magyarországon, ezzel technológiát, munkahelyeket és tőkét hozva Magyarországra – tette hozzá.

Ha háborúról beszélünk, azt érdemes tudnunk, hogy a nyugatiak együtt olyan 310 milliárd dollár körüli összeget költöttek el. Tehát másfélszer akkora összeget költött el eddig a Nyugat erre a háborúra, mint amit Magyarország egyáltalán megtermelni képes – mondta Orbán Viktor, aki szerint az amerikaiak a rájuk eső részt a továbbiakban nem fogják állni.

– Az ukrajnai háborúhoz szükséges pénzösszeg terhének belső eloszlása Amerika és Európa között alapvetően változik meg – vélekedett a kormányfő, majd hozzátette: Európa ezt nem fogja bírni.

Ha nincs pénz, akkor nincsen háború. Ha nincs háború, akkor tárgyalás kell. Béketárgyalás, a béketárgyalás első lépése pedig a tűzszünet. Erre várok. Azt gondolom, ez fog megtörténni – tette hozzá.

A miniszterelnök az új gazdaságpolitika kapcsán felidézte, több mint ezer napja tart a háború a szomszédos országban.

– Hatalmas összegeket felemésztve és tönkrevágva az európai energiapiacot, hatalmas energiaáremeléseket okozott a háború, az erre adott szankciók még súlyosbították a helyzetet, ez fölvitte mindennek az árát, és egy magas inflációjú korszakban éltük az elmúlt három évet, és ez mindenkit meggyötört – sorolta, majd hozzátette: ebben éltük le az elmúlt ezer napunkat, ehhez alkalmazkodott az ország gazdaságpolitikája.

Mint mondta, a kormány a 2025-ös évet már egy békeévként képzeli el, és erre a békeévre készített költségvetést.

– Lesz egy erős gazdasági növekedésünk, olyan dolgokat fogunk csinálni, amit korábban még nem – mondta, majd példaként megemlítette a Demján Sándor programot és új lakhatási programot.

Orbán Viktor szerint a magyar gazdasági növekedés akkor is jó lesz, ha a nagyobb európai államoké nem javul meg. – Nekünk van két jól kigondolt, elrejtett és most előszedett erőforrásunk, pénzügyi erőforrásunk. Az első, hogy a következő évben, 2025-ben a korábban felvett hitelek után fizetendő kamatok mértéke jelentősen lecsökken – mondta. Kifejtette: az idei nemzeti összterméknek körülbelül a 4 százalékát fizette az állam kamatként a korábban felvett hitelekre. Ez szerinte 3,5 százalékra vissza fog jönni jövőre és ennyi pénzügyi mozgástér keletkezik.

Másfelől, amikor láttuk, hogy a háborús időszak elkezdődik, akkor mi azt gondoltuk, hogy nem csak túlélni kell, hanem szép csöndben el kell indítani olyan beruházásokat is, amelyek majd a háború után termőre fordulnak, és repülőrajtot tudunk venni. Ezért indítottuk meg azokat a hatalmas méretű beruházásokat, ipari beruházásokat, amit sokat támadott az ellenzék egyébként az elmúlt időszakban, most láthatóan talán oktondi módon, hiszen a következő 25-ös évben ezek a nagy gyárak termelésbe állnak – példaként említette a BMW gyárat és elindul a világ legnagyobb kínai akkumulátorgyárának legnagyobb európai üzeme.

Brüsszel mindig is kormányváltást akart Magyarországon

– A lényeg nem változott, a forma igen, és ez okoz azért meglepetést a magyar politikában. Ha a lényegről beszélünk, akkor az nem változott. 2010 óta persze egyre erősödő intenzitással, elszántsággal. Brüsszel mindig is kormányváltást akart Magyarországon – fogalmazott Orbán Viktor. Szerinte nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, ahol olyan kormányok voltak, amelyek patrióták, szemben a liberális brüsszeli bürokrata központosító törekvésekkel.

Mindig ezeket a kormányokat próbálták megbuktatni, bennünket is. Vissza tudom mondani minden választásnál, hogy ezt pontosan hol, mikor, milyen eszközökkel akarták elérni. Ezeket mi mindig kivédtük – tette hozzá a miniszterelnök. Szerinte, amit most látunk, az ennek a folytatása.

Mindig változtak a szereplők. Először Bajnai Gordont akarták visszacsempészni, őt megelőzően itt volt nekünk Gyurcsány Ferenc, aztán kitalálták, hogy Gyurcsány Ferenc felesége lenne jó, és akkor teljes erővel támogatta a brüsszeli bürokrácia. Most éppen a Tisza pártot és Magyar Pétert próbálják ebbe a helyzetbe hozni. Ez szerintem mindenki számára világos – szögezte le.

A miniszterelnök elmondta, hogy amikor ott volt az Európai Parlamentben a magyar elnökség programját bemutatni, akkor Ursula von der Leyen és Manfred Weber, mintegy keresztszülőként bemutatták Magyar Pétert, mint a leendő Brüsszel által támogatott kormány fejét.

– Csak ott ugye közjáték volt, és a nagy igazgatás közben, amire mindenki emlékszik, a szavak, amelyek elhangzottak, és amelyek valójában a brüsszeli magyar kormánybuktatási szándék bejelentéseként értelmezendők, azokra elterelődött a figyelem. Tehát a lényeg nem változott – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a stílus, ahogy a politikát művelik és csinálják, az valóban új. Mint mondta, még a legvehemensebb és legrosszabb időkben is a tényszerűségnek volt valami szerepe, továbbá a viselkedési kultúrának is volt egy olyan korlátja, amiről mindenki úgy gondolta, hogy jobb azt nem átlépni.

– Az a típusú agresszív hőbörgés, amelyet ma látunk, igaz inkább a parlamenten kívül, az nem volt példátlan, csak ez valahogy periférián volt. Most ez az agresszív hőbörgés vált az ellenzéki politikának a hangjává – tette hozzá.

Szerinte minden jóérzésű embert ez az egész jelenség, vagy kihozta a sodrából, vagy várta, hogy történjen már valami.

A legtöbb munkahelyen vannak ilyen agresszív hőbörgők, még a családban is, időnként be-beesik valaki. Ilyen rém kellemetlen alakok előfordulnak. Mindenki tudja, aki már találkozott ilyennel, hogy ezekkel nem lehet egyenesen, érvelve, belátásra, meggyőzésre apellálva beszélni. Csak a saját hangjukon lehet velük beszélni – mondta a kormányfő.

Szerinte, ha az ilyen emberek bekerülnek a politikába, akkor ez történik.

Orbán Viktor arra a kérdésre, mi a teendők várnak jövőre a hazaszerető emberekre, leszögezte: a szuverenitásról való lemondásáról szó sem lehet.

A szuverenitás lényege a hűség. A hűség a hazádhoz. Olyan nincs, hogy a hűségről egy kicsit lemondok. Vagy hűtlen vagy, vagy hűségben vagy. Ha lemondasz a hazád iránti hűségről, akkor odaadtad a szuverenitást valaki másnak. Hűtlen lettél, elárultad, feladtad – mondta, majd kijelentette: ezért nincs olyan, hogy egy kicsit föladunk. Nem adunk föl semmit. Magyarország egy 1100 éves, független, szuverén, önálló életvezetésre képes közösség és állam. Nem adunk fel belőle semmit.

A kormányfő ezután arról beszélt, hogy a 2026-os választást meg kell nyerni és biztos abban, hogy a kormány jövőre végzett munkája döntő súllyal esik majd latba. Szerinte ha az az új gazdaságpolitika sikeres lesz, akkor mindenki látni fogja, hogy megvan a kormánynak a válasza a háború utáni időszakra.