Hidvéghi Balázs: További intézkedésekkel kell segíteni a fiatalok életét

A nemzeti konzultáció résztvevőinek elsöprő többsége egyetért abban, hogy a kormány adókedvezményekkel és kedvezményes hitellel segítse a fiatalok lakhatási körülményeit – erről beszélt Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.

Több mint 80 százalékos a nemzeti konzultációs kérdőívek feldolgozottsága, és ennek alapján az emberek álláspontja egyértelmű: további intézkedésekkel kell segítenünk a fiatalok lakhatási lehetőségeit. A válaszadók 98 százaléka támogatja, hogy a kormány adókedvezményekkel ösztönözze a munkáltatókat arra, hogy azok járuljanak hozzá alkalmazottaik lakbéréhez, illetve, hogy emellett a SZÉP-kártya lakásfelújításra is felhasználható legyen – mondta az államtitkár.

Több mint 97 százalék szerint szükség van a fiatalok lakhatását segítő további intézkedésekre is. Támogatni kell új kollégiumok építését. Emellett az első lakást vásárló fiatalok számára szükség van egy kedvezményes, 5 százalékos kamatozású lakáshitel biztosítására is. A fiatalok otthonteremtésének támogatása nemcsak gazdasági, hanem társadalmi érdek is – tette hozzá.

„Az Önök egyetértésével a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy minden magyar család és minden magyar fiatal számára biztosított legyen egy otthon megteremtésének a lehetősége”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette: a konzultáció most péntekig, december 20-ig még folytatódik, „és számítunk a Ön véleményére is. Ha még nem tette meg, kérjük, töltse ki a nemzeti konzultációt papíron vagy online”!

„Magyarország meg tudja csinálni!”

– mondta Hidvéghi Balázs.