Dupláztak a középiskolások: rekordszámú innovációs ötlet érkezett a 34. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára

Soha nem övezte még ekkora érdeklődés Magyar Innovációs Szövetség középiskolások számára kiírt versenyét, a 14-18 éves korosztályból idén a korábbinál kétszer több, közel 300 pályázat érkezett a nagy múltú innovációs versenyre, a 34. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára (OTIO). A fiatalok körében az innováció slágertémái között olyan területek állnak az élen, mint a fenntarthatóság, az emberek egészségének megtartását célzó projektek vagy a városi közlekedés modernizálása, az alkalmazott technológiák között pedig a mesterséges intelligencia és a 3D nyomtatás a legnépszerűbbek.

A Magyar Innovációs Szövetség és társszervezői által az idei tanév elején meghirdetett innovációs versenyre középiskolások nevezhettek december 9-ig tudományos kérdések megoldását célzó innovációs tervekkel, munkákkal. A közel 300 fiatal tudóspalánta rekordszámú, a korábbiakhoz képest kétszer több pályázata azt mutatja, hogy már ezt a korosztályt is egyre jobban foglalkoztatják a világ legégetőbb problémái, és egyben akarnak is tenni azok megoldásáért.

A szakmai zsűri értékelése alapján az első fordulóból közel 100 pályázat jut tovább, a kiválasztott fiataloknak a szervezők által biztosított mentorok segítségével 2025. április 7-ig kell részletesen kidolgozni a projekteket.

A 2024-25. tanévre meghirdetett verseny 1-3. helyen végző (összesen 10 pályázója) 200.000 – 500.000 Ft, míg a további 10-15 kiemelt dicséretes pályázó 100.000 Ft jutalomra lesz jogosult, valamint különdíjat kap majd a legsikeresebb határon túli fiatal is. Az 1-3. helyen végző diákok a felsőoktatási felvételi eljárás során is plusz pontban részesülnek a legtöbb egyetemen. A versenyen legeredményesebben szereplő 8-10 iskola 800.000-1 millió Ft támogatásban, a legeredményesebb tanárok 600-800 ezer Ft egyszeri elismerésben részesülnek.

A három 1. helyezett részt vehet a kétfordulós EU Fiatal Tudósok Versenyén, mivel a hazai verseny egyben része az európai versenysorozatnak is. A legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak, például az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő tudományos versenyek olimpiájára (Regeneron ISEF), valamint szakmai utakon, akár a Nobel-díj átadási ünnepségén is részt vehetnek. A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu valamint a www.otio.hu portálon olvasható.

A versenyt a Magyar Innovációs szövetség a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kiemelt támogatásával, valamint a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkárságának szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel közösen hirdette meg.