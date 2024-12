Szentkirályi Alexandra: Csődköltségvetést nyújtott be Karácsony Gergely

Szentkirályi Alexandra szerint csődköltségvetést nyújtott be a főpolgármester. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője azt mondta: Karácsony Gergely bejelentette, hogy törvényes költségvetést nem tudnak és nem is akarnak csinálni. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: a balliberális városvezetés 5 év alatt eljutott egy több mint 200 milliárd forintos tartaléktól a beismert csődhöz – hangzott el az M1 Híradójában.

„A kormányzati beruházásokon kívül különösebben nagy fővárosi önkormányzati beruházás nem nem történt, az utak szörnyű állapotban, az utcákon szemét és kosz. Közben persze milliárdos tételek jutottak a Gyurcsány-embereknek, hídpénz botrány és korrupciótól hemzsegő városháza tetézte a főváros gondjait. Magyarországon mindenkinek be kell a szabályokat, különben a bíróságon találja magát. Karácsony Gergely vajon miért gondolja azt, hogy a törvények fölött áll? A szivárvány-koalíció tönkretette Budapestet és most ezt be is ismerték” – fejtette ki Szentkirályi Alexandra.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra a Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Mellette frakciótársa, Gulyás Gergely Kristóf (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)