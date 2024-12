Fidesz: Brüsszel emberei háborúpártiak

A szociális ágazatban dolgozók juttatásainak emeléséről, az állami támogatáspolitikáról és az állatvédelemről is beszéltek ellenzéki képviselők kedden az Országgyűlésben napirend előtt.

LMP: mikor és mennyivel emelik a szociális szférában a béreket?

Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője arról érdeklődött napirend előtti felszólalásában, mikor és milyen mértékben növeli a szociális ágazatban dolgozók fizetését a kormányzat, miután 2026-ra áttörés jellegű béremelést ígért a szektorban a miniszterelnök.

Annak a véleményének adva hangot, hogy a legutóbbi, 9 százalékos emelés valójában reálbércsökkenést jelent. Emlékeztetett: pártja korábban kilencszer javasolta, hogy az otthonápolási díjat emeljék a minimálbér szintjére.

A gyermekvédelem problémáiról szólva Ungár Péter kiemelte: nagyon alulfizetettek a gyámhivatalok munkatársai, egy-egy emberre sokszor harminc-negyven gyermek jut, akár 3-4 megyében, ami szinte ellehetetlenítő mértékű teher.

Válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, 2010 óta a kormány mindazt megtette, „amennyi többletet hozzá lehetett adni a szociális célokhoz”.

Hozzátette: a mai baloldal – amellyel a felszólaló pártja politikai közösséget vállalt – kormányon csökkentette a szociális dolgozók bérét, és azt sem támogatták, hogy emeljék a minimálbér szintjére a gyermeküket otthon ápolók juttatását.

Az államtitkár a területre fordított források bővülését sorolva megemlítette, egyetért azzal, hogy ezeket a juttatásokat emelni kell. Kitért a szférában jelenleg is zajló fejlesztésekre, és jelezte, hogy az ellenzék számos esetben nem támogatta a gyermekvédelmet szolgáló szabályok szigorítását.

Hangsúlyozta: a 14 évvel korábbinál sok százzal több a nevelőszülő, akikből azért van több, mert sokszorosára emelték a juttatásukat, miközben az akkori 81 helyett 700 ember ül rács mögött pedofil cselekmények miatt.

A kormányzat támogatáspolitikáját bírálta a Mi Hazánk képviselője

Meddig támogatnak még állami pénzből homoszexuális lobbiszervezetet és szabadkőműves páholyokat? – vetette fel Novák Előd (Mi Hazánk).

Arról beszélt: a „szélsőliberális” Háttér Társaság nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert „az úgynevezett szivárványcsaládokat propagálja”, s eközben átveri az állami hatóságokat, hiszen homoszexuális párokat akart örökbefogadáshoz segíteni a hatályos szabályok kijátszásával.

Hogyan kaphat állami támogatást és tarthat érzékenyítő kurzusokat ügyészeknek olyan szervezet, amely tavalyi beszámolójában a Magyarország ellen zajló uniós eljárások hazai képviselőjeként említi magát? – kérdezte.

Hozzátette: miközben a szabadkőművesek a globális világrend kialakulásáért dolgoznak, például a migrációt segítik elő, a Napraforgó Páholy „átláthatatlan, titkos” működésének egyik támogatója a Nemzeti Együttműködési Alap. Szavai szerint mindezek alapján „kirajzolódik hazánkban egy homoszexuális lobbi”.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára válaszában sajnálatának adott hangot, hogy a felszólaló advent utolsó hetében ilyen témát hozott fel.

Nem értünk egyet szabadkőműves páholy bármiféle támogatásával – jelentette ki az államtitkár, majd a felszólalásból a konkrétumokat hiányolta, és kifogásolta, hogy a politikus bárkit világnézete vagy szexuális irányultsága miatt támad.

A bűnt elutasítjuk, a bűnt nem tudjuk elfogadni – jelentette ki, hozzátéve, a bűnöst nem gyűlölhetjük, nem támadhatjuk, annak ellenére sem, hogy nem támogatják az LMBTQ-ideológiát, amely nem az egyén szabadságát erősíti, hanem a teremtett világgal szembeni világképet hirdet.

A Fidesz-KDNP-pártszövetség, mint ahogy eddig is, a normalitás talaján marad, és fog is maradni – jelentette ki Soltész Miklós.

Párbeszéd a gyömrői állatkínzásról

Szabó Rebeka (Párbeszéd) arról beszélt, hogy tömeges és éveken át tartó állatkínzásról szóló történet jelent meg a gyömrői állatmenhelyről, amely több önkormányzattal is feladatellátási szerződésben állt. Ez az ügy is világosan mutatja, hogy 14 év kétharmados Fidesz-kormányzással és állatvédelemért kinevezett kormánybiztossal együtt sem működik a magyar állatvédelem intézményrendszere, a jogszabályok betartását senki nem ellenőrzi – értékelt.

Kitért arra, hogy a gyömrői ügyet kirobbantó önkéntes már korábban is jelezte a problémákat, de egy 200 ezer forintos pénzbírságon túl lényegében nem történt semmi. Rámutatott: kiszámítható állami finanszírozásra és folyamatos ellenőrzésre lenne szükség. Meg kellene határozni, hogy egy ebtelep maximum hány önkormányzattal köthet feladatellátásra szerződést, és meg kell oldani azt is, hogy a járási hivatal és a hatósági állatorvos valóban kijárjon az ebtelepekre – mondta Szabó Rebeka.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára jelezte, egyeztetett Óvádi Péter kormánybiztossal. A gyömrői Kutyamentsvár állatmenhely ügyében állatkínzás gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, amit a hatóságok kiemelten kezelnek. „Aki állatot bántalmaz, annak komoly következményekkel kell számolnia” – hangsúlyozta az államtitkár, jelezve: ezért is szigorították a Btk. vonatkozó passzusait, amelyek értelmében egyes ilyen esetekben akár ötéves börtönbüntetés is kiszabható.

Kitért arra is, hogy az állatvédelem területén eddig soha nem látott eredményeket értek el a szakmai szereplőkkel és a civil szervezetekkel közösen, utóbbiak számára két év alatt több mint 1,2 milliárd forintos támogatást biztosítottak. Az államtitkár beszámolt arról, hogy 120 tonna tápot juttattak el több mint 250 szervezetnek. Hangsúlyozta a szemléletformálás fontosságát és a jövő év tervei között említette az ebrendészeti hálózat országos fejlesztését és egy ivartalanítási program meghirdetését.

Jobbik: legyen munkaszüneti nap szenteste!

Balassa Péter (Jobbik) arról beszélt, hogy hosszú ideje harcolnak a szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáért. Javaslatukat a kormánypártok hetedik alkalommal szavazták le, ennek okát abban látta, hogy a pénz és a gazdaság oldaláról közelítik a kérdést. A Jobbik szerint az emberek oldaláról kell megközelíteni, hogy a családok megünnepelhessék ezt a napot – mondta és választópolgári levelekből olvasott fel.

Kitért arra is, hogy Magyarországon 11 munkaszüneti nap van, miközben az uniós átlag 12. Bármilyen felmérés születik ebben az ügyben, a magyar lakosság 90 százaléka támogatja a javaslatot – jegyezte meg. Azt ígérte, nyolcadjára is benyújtja a kezdeményezéséről szóló javaslatot.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált, senki nem vitatja, hogy a szenteste napját jobb családi körben tölteni, mint valahol a munkahelyen. Szerinte abban van az alapvető különbség, hogy a képviselő az emberi szándékot, magatartást és a családok békéjét állítja szembe a gazdasággal.

A gazdaság a családokért van és ha a teljesítménye rossz, az a családoknak sem jó, ezért a kettőt nem szabad szembe állítani- mutatott rá.

Emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz kezdeményezésére nyilvánították korábban munkaszüneti nappá a mindenszenteket és nagypénteket is.

Magyarország a munkaszüneti napokat tekintve Európa középmezőnyében helyezkedik el, Németországban például kilenc van – tette hozzá.

Kijelentette: a magyar kormány elkötelezett a keresztény értékek és a családbarát politika mellett. A kezdeményezést komoly megfontolást igénylő javaslatnak nevezte, amelynek lehetséges bevezetését kellő alapossággal vizsgálják.

MSZP: nő a szegénység

Gurmai Zita (MSZP) arról beszélt: a KSH szerint is nő a szegénység, egy év alatt a 65 éven felülieknél 15-ről 24,6 százalékra nőtt a relatív jövedelmi szegénységi arány. Ezért javasolta a nyugdíjas parlament országos egyesület, hogy a havi 140 ezer forintból vagy kevesebből élő idősek kaphassanak 40 ezer forint egyszeri juttatást karácsonyra, de ezt elutasította a most még létező Pénzügyminisztérium – jegyezte meg.

A szocialista politikus sérelmezte, hogy ősszel semmilyen kiegészítő emelést nem kaptak a nyugdíjasok, és januárban csak a költségvetésben tervezett inflációval, 3,2 százalékkal emelik a nyugdíjakat. Továbbá azt is kifogásolta, hogy a nyugdíjminimum összege 16 éve változatlan, és jövőre sem változik.

Sem a gyermekeket nevelő családok sem a nyugdíjasok sem a szegénységben élők nem járnak jól jövőre sem – tette hozzá.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában úgy fogalmazott: az MSZP keresi az elvesztett szavazóbázisát, hátha a nyugdíjasok visszatérnek hozzájuk.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP kormány nem olyan nyugdíjaspolitikát folytat, mint a szocialisták, sose szavaznak meg nyugdíjcsökkentést, és 2010 óta szövetséget kötöttek a nyugdíjasokkal.

A 14 éve folytatott nyugdíjpolitikával a nyugdíjasok nagy többsége elégedett – közölte. Jelezte: ezt a nyugdíjpolitikát tudja folytatni a kormány, hiszen a 2025-ös költségvetésben is a tervezett inflációval növelt 3,2 százalékos nyugdíjemeléssel, és a 13. havi nyugdíj februári kifizetésével számol.

DK: Varga Mihály már a kijelölése pillanatában bukott jegybankelnök

Kálmán Olga (DK) azt mondta: Varga Mihály pénzügyminiszter számtalanszor bizonyította már, „hogyan tud az országot kirabló politikába csendben belesimulni”, vagy éppen „hangosan igazolni a gazdaság, az emberek hétköznapi életételének tönkretételét”.

Azt mondják, 4,5 százalékos volt az éves élelmiszerár-emelkedés, azonban szerinte ez nem így volt. Már az összes környező országba érdemes kijárni bevásárolni és tankolni, Magyarországon nem a fogyasztás nő, hanem az árak – emelte ki.

Az ellenzéki politikus Varga Mihályt bukott pénzügyminiszternek nevezte, aki már a kijelölése pillanatában bukott jegybankelnök, mert nem a szakmai teljesítményével hanem a pártfegyelmével érdemelte ki az új posztját – jelentette ki.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában közölte: Varga Mihály 12 éves pénzügyminiszteri teljesítménye egyedülálló Európában és a világon is, „egyik évben az év pénzügyminisztere címet is megkapta”.

Hozzáette: az elmúlt 12 évből az évek jelentős részében gazdasági növekedés volt, ezt csak a koronavírus-járvány akasztotta meg, és olyan növekedést érte el az ország, amire azt megelőzően nem volt példa.

A foglalkoztatás a legnehezebb időszakokban sem csökkent – uniós összehasonlításban az egyik legkiemelkedőbb volt – és a költségvetési egyensúly és az államadósság is kedvezően alakult, az infláció is csak egy évben volt magas – sorolta.

Arról is beszélt: Varga Mihály nyugodt, kiszámítható nemzeti bankot ígért.

A KDNP a nemzeti konzultáció kitöltésére buzdított

Vejkey Imre (KDNP) emlékeztetett: a kormány nemzeti konzultációt indított az új gazdaságpolitikáról. A gazdasági növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország gazdasági semlegességre törekedjen és ne csatlakozzon a Brüsszel által diktált kereskedelmi hidegháborúhoz. Ehhez új eszközök szükségesek, amelyekről a magyar embereknek kell dönteniük, nem Brüsszelnek – szögezte le.

Hozzátette, a kormány most 11 kérdésben fordul a magyar emberekhez. Elsősorban a gazdasági szuverenitással és semlegességgel foglalkozik a kérdőív, de kiemelt figyelmet kap a fiatalok lakhatásának biztosítása, a családokat és a magyar vállalkozásokat segítő gazdasági intézkedések, a gazdasági növekedés és a bérek emelése is. Minden magyar ember véleményére szükség van a brüsszeli tárgyalóasztalnál; ha sokan leszünk, nem kerülhetik meg a véleményünket – jelentette ki.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára válaszában arról tájékoztatott, hogy kedd reggelig 1,1 millió válasz érkezett, de péntekig még ki lehet tölteni a kérdőíveket. A 11 kérdés a kormány új gazdaságpolitikai akciótervével kapcsolatos, a világjárvány és a háború kitörése után ugyanis új gazdaságpolitikai eszközökre van szükség – hangsúlyozta.

Fidesz: Brüsszel emberei háborúpártiak

Menczer Tamás (Fidesz) elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök békemissziójának és tárgyalásainak köszönhetően remek javaslat került az asztalra: a karácsonyi tűzszünet több ezer ember életét mentené meg, és Orbán Viktor javaslata volt az is, hogy karácsonykor kerüljön sor egy tömeges fogolycserére. A magyar miniszterelnök tárgyalt a pápával, beszélt a megválasztott amerikai elnökkel, az orosz és a török elnökkel, majd pedig Szijjártó Péter külügyminiszter ezen tárgyalásokról tájékoztatta az ukrán felet és jelezte, hogy a kommunikációs csatornák nyitva vannak Ukrajna irányába is – idézte fel.

Hozzátette: az orosz fél először azt mondta, megfontolja, majd azt jelezte, hogy támogatni tudja a tűzszüneti javaslatot, az ukrán fél azonban szokatlan stílusban és módon elutasította azt. Eközben a háborúpártiak Washingtonban és Brüsszelben is azon dolgoznak, hogy a helyzetet eszkalálják – jegyezte meg.

Magyarországra kitérve kiemelte: nemcsak „Brüsszel régi emberei” háborúpártiak, de „Brüsszel új embere” is veszélybe sodorná Magyarországot. „Brüsszel Péter is képes és hajlandó bármikor veszélybe sodorni Magyarországot. Ezt már láthattuk a szír elnök magyarországi tartózkodásával kapcsolatos álhírnél is, ekkor is célponttá tette Magyarországot, és azt is tudjuk, hogy Manfred Weber csatlósa” – fogalmazott.

Azbej Tristan a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára közölte, a magyar kormány álláspontja következetes a háború kitörése óta: azonnali fegyverszünetre van szükség, és Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. A kormány elítéli ugyanakkor Oroszország agresszióját és a lakóövezetek elleni támadásokat; ezt az álláspontot erősíti, hogy nem szállít halált okozó fegyvereket Ukrajnának, és a békére hívja fel minden felet.

A békefolyamat előmozdítása érdekében Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter is számos tárgyalást folytatott a háború lezárása érdekében – emlékeztetett.

Büntető törvénykönyv

Előterjesztő: minősített emberölés nem évülhet el

A büntető törvénykönyv módosításáról szóló törvényjavaslat összevont vitájában Vejkey Imre (KDNP), az előterjesztő igazságügyi bizottság elnökeként elmondta: a testület hétfői ülésén tárgyalta meg és nyújtotta be a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a minősített emberölés elkövetője ne mentesülhessen a felelősségre vonás alól.

Minden jóérzésű embert felháborítanak az olyan esetek, amikor egy kiskorú gyermek ellen elkövetett élet elleni cselekményben nem tudnak igazságot szolgáltatni – jelentette ki a képviselő.

Hangsúlyozta, a kezdeményezés az esetleges jogértelmezési bizonytalanságokat kívánja megszüntetni, azt a következetes jogalkotói gyakorlatot folytatva, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető cselekmény nem évülhet el; az ilyen estekben „csak a zéró tolerancia elve érvényesülhet”.

Vejkey Imre felidézte: a parlament hétfőn egyhangúlag döntött úgy, hogy – eltérve a házszabályi rendelkezésektől – a kezdeményezésről még kedden szavazhat a törvényhozás, és köszönetet mondott képviselőtársainak azért, hogy a napi politikai vitákon felülemelkedve tudják támogatásukról biztosítani az áldozatok családját.

Államtitkár: a kormány támogatja a kezdeményezést

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta a kormány támogatja a javaslatot és ugyanerre kérte a képviselőket is.

Törvényalkotási bizottság: jogértelmezési bizonytalanságot zár ki a javaslat

A törvényalkotási bizottság álláspontját tolmácsoló Vécsey László (Fidesz) jelezte: a javaslat elévülési szabályt egyértelműsíti, esetleges jogértelmezési bizonytalanságot szüntet meg; közölte, a Fidesz frakciója támogatja a javaslatot, és erre kérte képviselőtársait is.

Képviselői felszólalások

Fidesz: nélkülözhetetlen rendelkezések az embertelen és súlyos bűntettek elkövetőivel szemben

Szabó Tünde (Fidesz) hangsúlyozta, lényeges bizonytalanságot szüntet meg a szabályok egyértelműsítésével a javaslat; szavai szerint ezek „nélkülözhetetlen rendelkezések” az „embertelen és súlyos bűntettek” elkövetőivel szemben.

A bűn sosem maradhat büntetlenül – fogalmazott, arról beszélve, Magyarországon olyan rendőrök szolgálnak, akik „láthatólag sosem adják fel”, és akár évtizedek után is felderítik az ügyeket, így nem hagyják futni az elkövetőket.

Kiemelte: következetes jogalkotói akarat, hogy az életfogytig tartó büntetéssel sújtható cselekmények sose évülhessenek el, és elévülés miatt senki ne úszhassa meg az emberölés következményeit, ennek érdekében pedig minden kiskaput be kell zárni.

DK: gyilkosság többé ne maradhasson büntetlenül

Kálmán Olga, a DK vezérszónoka felidézte Till Tamás 2000 májusában történt meggyilkolását majd úgy fogalmazott: „24 év fájdalom, félelem, szenvedés és remény”. A bajai kisfiú földi maradványait idén szeptemberben találták meg egy tanya melléképületében az aljzatbeton alatt, majd egy felfoghatatlan történet vette kezdetét. A remény szertefoszlott és valami olyan történt, ami még egy hatalmas tőrt döfött a gyászoló szülők szívébe. A gyilkos a beismerő vallomás után szabadon távozhatott a rendőrségről a hatályos büntető törvénykönyv betű szerinti betartásával – mondta.

Egy 11 éves gyermek megölése „főbenjáró bűn”, megbocsájthatatlan, a halál, a szülők fájdalma nem évül el és maga a bűn sem évülhet el – hangoztatta.

Kijelentette: nem lehet ilyen igazságtalanságot a jog pallosával támogatni, aláásva a törvények iránti maradék közbizalmat.

Feltette a kérdést: hogyan történhetett meg ez, ma Magyarországon kiengednek egy gyilkost, hogy csak akkor fussanak utána, ha már forrong az ország?

Jelezte, csak az azonnali változtatásban bízva támogatják a javaslatot, hogy ilyen soha több ne történhessen meg és gyilkosság ne maradhasson büntetlenül.

Ami történt, az értékelése szerint a kormánypártok felelőssége, arra jut figyelem, hogy „egy nap alatt iparágakat lopjanak el”, de arra nem jut, hogy a legszörnyűbb bűntettek elkövetőit ne engedjék szabadon – mondta a DK-s politikus.

KDNP: elképzelhetetlen, hogy egy ilyen bestiális bűntett felelősségre vonás nélkül maradjon!

Hollik István, a KDNP vezérszónoka úgy reagált: Magyarországon demokrácia van és mindenki azt mond a parlamentben, amit akar, de Kálmán Olga szavainak ebben a formában nem lett volna szabad elhangozniuk. Till Tamás bestiális meggyilkolását napi pártpolitikai célokra felhasználni, ennél gusztustalanabb dolgot a parlament falai között még nem látott, szégyellje magát a képviselő – mondta.

A kormánypárti politikus kiemelte: a jogszabályokat a polgárok addig tartják be, amíg azt érzik, hogy a saját erkölcsi megítélésük megjelenik bennük. Ha azt érzik, ez nem így van, nincs igazság, a jogalkotónak felelőssége és feladata van – szögezte le.

A Fidesz-KDNP mindig az igazság oldalán áll, ezért rögtön látták, hogy Till Tamás szörnyű, bestiális meggyilkolása ügyében teendőjük van – közölte.

Kijelentette: nem elképzelhető, hogy aki ilyen brutális bűncselekményt követ el, az felelősségre vonás nélkül maradjon, egyértelmű helyzetet kell teremteni.

Ha valaki olyan brutális bűncselekményt követ el, mint az emberölés és különösen, ha ezt kiskorú sérelmére teszi, mindegy, hogy az elkövető hány éves, az soha ne évülhessen el – rögzítette.

Kitért arra is, hogy szerencsére a hatóságok úgy értelmezik a hatályos jogszabályokat, hogy felelősségre lehet vonni azt a személyt, aki beismerte a bestiális bűncselekményt. Azért, hogy ne a jogértelmezésen múljon egy ilyen helyzet, szükség van a Btk. módosítására – mutatott rá.

A KDNP támogatni fogja a módosítást.

MSZP: kodifikációs hibát követtek el 2012-ben

Harangozó Tamás (MSZP) jelezte: egy gyermek meggyilkolása megbocsáthatatlan és elévülhetetlen tett, és joga van a családnak ahhoz – ha már a gyereküket soha nem kapják vissza -, hogy az elkövetőt felelősségre vonják.

Emlékeztetett: 2000-ben teljesen és világos egyértelmű mondat állt a büntető törvénykönyvben arról, hogy az emberölés minősített esete semmilyen módon nem évül el.

Most azért vagyunk itt, mert 2012-ben új büntető törvénykönyvet fogadott el a Fidesz, és „komoly kodifikációs jogi hibát” követtek el – vélekedett.

Jobbik: úgy kell dönteni, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő

Lukács László György (Jobbik) szerint nincs helyén, hogy aki elkövette és bevallotta a gyilkosságot, az mégis mentesül a büntetés alól. Olyan jogszabályra van szükség, amely jobban kifejezi a társadalom és a törvényhozó akaratát – hangsúlyozta, jelezve: most úgy kell dönteni, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő.

A Jobbik a törvény és a rend pártján állva támogatja a javaslatot – mondta, és emlékeztetett, hogy maga is nyújtott be hasonló tartalommal indítványt.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon szerencsére nem gyakoriak az emberölések, vagy az, hogy gyermekek tűnnek el, de a hatóságoknak kiemelten kell kezelnie az ilyen ügyeket.

Mi Hazánk: rendszerszintű, szemléletbeli változásra van szükség

Toroczkai László (Mi Hazánk) emlékeztetett: egy gyermekek sérelmére elkövetett botránnyal indult az év, és szintén gyermek elleni bűncselekménnyel zárul.

Mindez rendszerszintű problémára mutat rá, „kőkeményen oda kellene csapni” a bűnelkövetőknek, pedofiloknak, gyermekgyilkosoknak – mondta.

Közölte: a Mi Hazánk meg fogja szavazni a törvénymódosítást annak ellenére, hogy nincs visszamenőleges hatálya. Előrebocsátotta ugyanakkor, hogy a tavaszi ülésszakot azzal indítják, hogy újra megnyitják az ügyet.

Az ellenzéki politikus kérte a kormányt, hogy indítson társadalmi vitát a halálbüntetés visszaállításáról, majd a gyermekek sérelmére elkövetett pedofil jellegű bűncselekmények elkövetőinek „minimum” kémiai kasztrálást javasolt.

Kormány: a törvényjavaslat megerősíti az ügyészség jogértelmezését

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára emlékeztetett arra, hogy a nyomozási bíró – a Till Tamás-ügyben – elrendelte az elkövető letartóztatását.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint mind az elkövetéskori, mind a jelenleg hatályos Btk. kizárja a büntethetőség elévülését a minősített emberölés esetében. Az elévülés kizártsága tehát a bűncselekményhez kapcsolódik, nem pedig az elkövetőhöz – mondta.

Hozzátette: a fiatalkorú terheltek esetében a Btk. büntethetőségi elévülési határidő számításával összefüggésben tartalmaz speciális szabályokat. Figyelemmel azonban arra, hogy a minősített emberölés elévülését a törvény kizárja, az elévülési határidő számítása ebben az esetben fogalmilag kizárt, így a speciális rendelkezések sem alkalmazhatók e tekintetben – közölte.

A mostani törvényjavaslatra csupán azért van szükség, hogy a jogalkotó ezt az értelmezést megerősítse – hangsúlyozta az államtitkár.

Fidesz: az ügy ne váljon pártpolitikává

Zsigó Róbert (Fidesz) elmondta, az elmúlt 24 évben egész Baja együtt reménykedett Till Tamás előkerülésében, amikor pedig holtteste előkerült, az egész város együtt gyászolt a családdal.

Arra azonban a családnak nincs szüksége, hogy pártpolitikusok önös céljaikra használják az ügyet – figyelmeztetett.

MSZP: a döntés az eljáró bíró kezében lesz

Harangozó Tamás (MSZP) úgy értékelt, a Répássy Róbert által elmondottak logikailag kizárják egymást.

Az ügyészség és a rendőrség másként értelmezte a jogszabályt, így a döntés az eljáró bíró kezében lesz. Az az egyértelmű mondat ugyanis, hogy a minősített emberölés esete nem évül el, 2012-ben kikerült a Btk.-ból – emlékeztetett.

DK: jogalkotási kontármunka volt a Btk. 2012-es átírása

Arató Gergely (DK) jelezte, hogy frakciója támogatja a törvényjavaslatot, hozzátette azonban: a kormánynak is el kell ismernie, hogy nincs rendben az a jogi szabályozás, amelyet máshogy értelmez a rendőrség és az ügyészség. Ez egy jogalkotási kontármunka volt – értékelte a Btk. 2012-es módosítását.

Kormány: az elévülést félbeszakítják a nyomozati cselekmények is

Répássy Róbert államtitkár hangsúlyozta, hogy a 2012-ben elfogadott Btk. jóval szigorúbb, mint a korábbi.

Kiemelte továbbá: az ügyészség álláspontja csak az egyik érv az elévülés ellen. A törvény ugyanis kimondja, hogy az elévülést félbeszakítják a nyomozati cselekmények is, ahogy ez Till Tamás ügyének esetében is történt – jelezte.

Zárszó

Vejkey Imre, az előterjesztő igazságügyi bizottság KDNP-s elnöke zárszavában részvétet nyilvánított a Till családnak, és felháborítónak nevezte, hogy egy kisgyerek halálát egyesek pártpolitikai célokra használták fel. Köszönetet mondott továbbá a rendőrségnek, megerősítve: az ügyészség és a nyomozóbíró álláspontja szerint felelnie kell az elkövetőnek.

Hangsúlyozta, ez a törvényjavaslat a jövőre vonatkozóan az elévülés kizárásáról dönt, tehát nem „tűzoltásról” van szó.

Lázár János: garantálni kell a mobilitáshoz való jogot

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény módosításának általános vitája során Lázár János építési és közlekedési miniszter elterjesztőként arról beszélt: a cél az, hogy a „közlekedési alkotmányként” funkcionáló jogszabályt alkosson a parlament, mindenki számára garantálva a mobilitáshoz való jogot.

Kiemelte: a magas foglalkoztatottság miatt érdemben változtak meg az emberek utazási szokásai, az emberek többsége napközben kénytelen elhagyni lakóhelyét oktatási vagy más szolgáltatások igénybevétele érdekében, illetve munkahelyére tartva.

Jelezte: kutatások eredménye azt mutatja, hogy irányonként napi 30 perces ingázás az az időhatár, ami már költözésre – a kisebb településről nagyobba vagy éppen külföldre vándorlásra – bírja az embereket.

A mobilitáshoz való jogot mindenkinek Magyarországon garantálni kell – hangsúlyozta a miniszter, megemlítve, hogy noha az alapszolgáltatás mibenlétéről 35 éves vita zajlik, a tárgyalt dokumentum révén azt kívánják meghatározni, hogy a befizetett adóért cserébe a polgárnak mihez van minimálisan joga e területen.

Hozzátette: Magyarország munkaalapú társadalomban gondolkodik, amiben a mobilitás az egyik legkiemelkedőbb gazdaságélénkítő és versenyképesség-fokozó tényező.

Lázár János közölte, a szabályozásnak arra is reagálnia kell, hogy teljesen mások a fővárosi agglomeráció és a vidék „játékszabályai”. Hangsúlyozta, hogy a 3155-ből csak 955 települést érint majd a törvényjavaslat a minimális szolgáltatás szintjének szabályozásával, hiszen egyes helyeken nem teljesül az a kívánalom, hogy napi három járatpárral lehessen elérni a járási központot. Kétezer településen nem kell beavatkoznunk, mert ennél jóval többet biztosítunk – hívta fel a figyelmet, megemlítve, napi két járatpárt garantálnak a vármegye központjába, illetve onnan a fővárosba.

A miniszter szólt arról is: Budapest mellett a jövőben Debrecen lesz kiemelt terület, mindkét esetben 75 kilométeres körzetben napi két bejárási lehetőséget biztosítva.

Lázár János a kormányzati törekvések között említette a teljes jogi környezet – benne a KRESZ – átalakítását, a hazai út- és a vasúthálózat érdemi fejlesztését, valamint a járműállomány megújítását. Ennek része másfél év alatt ezer, többségében magyar gyártású új autóbusz beszerzése, IC-kocsik vásárlása, valamint a mozdonyállomány és a HÉV-park erősítése.

Szintén ide sorolta egy olyan vállalati csoport létrehozását, amely a társadalmi igényt ki tudja szolgálni. Ezért összevonják, és négy céggé szervezik a MÁV-ot és a Volánt, és jövőre az eddigitől eltérő módon szervezik a nyári és az éves közszolgáltatást annak érdekében, nagyobb figyelmet fordítsanak az utasok komfortérzetére – ismertette a miniszter.

Fidesz: igen a javaslatra

F. Kovács Sándor, a Fidesz vezérszónoka kiemelte, hogy a javaslat célja a személyszállítás és közlekedés alapvető jogként történő meghatározása és érvényesülésének törvényi garantálása.

Ez a törvény sokkal többről szól, mint egyszerűen a közlekedés szabályozásáról – hangsúlyozta. A jogszabályi változtatások jelentőségét országos szintűnek értékelte, amely a gazdaság szempontjából is rendkívül fontos.

Kiemelte: ha nem akarják, hogy a vidéki lakosság nagyvárosokba költözzön be, és szeretnék, hogy a munkahelyére vagy iskolába megfelelően eljuthasson, akkor minél jobb minőségű közlekedést kell szervezni.

Célnak nevezte a logikus és jól felépített menetrend meghatározását.

F. Kovács Sándor rámutatott: a zöld átállás miatt a közösségi közlekedés jóval környezetkímélőbb, mint az egyéni személyszállítás.

Üdvözölte a vármegye- és az országbérlet bevezetését. Ez nagy sikert aratott, lehetővé teszi az olcsó eljutást a vármegyékbe vagy az ország bármely pontjára; az eladási adatok is erre mutatnak rá – közölte.

A képviselő kiemelte annak fontosságát, hogy milyen minőségű a közlekedés, milyen állapotú eszközökkel lehet egyik helyről a másikra eljutni, és örvendetesnek nevezte a vasúti kocsik felújítását, a buszok cseréjét. A Fidesz támogatásáról biztosította az előterjesztést a javaslatot.