Betiltják a pirotechnikai eszközök használatát szilveszterkor az V. kerület egyes részein – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz-KDNP), Belváros-Lipótváros polgármestere és Paál Péter György, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) V. Kerületi Rendőrkapitányságának vezetője.

Szentgyörgyvölgyi Péter az Erzsébet térre meghirdetett eseményen elmondta, Belváros-Lipótváros önkormányzata módosította a közösségi együttélés szabályainak rendeletét, ennek értelmében megtiltják a szilveszteri tűzijátékok használatát a kerület egyes, kiemelt részein. A polgármester bemutatott egy térképet, amely a tilalmi zónákat ábrázolja, és sok helyen kifüggesztik majd.

E szerint 2024. december 31-én 18 órától 2025. január 1-jén 6 óráig nem szabad pirotechnikai eszközöket használni a Zrínyi utcában a Sas utca és az Október 6. utca között, a Sas utcában a Szent István tér és a József Attila utca között, a Hercegprímás utcában a Szent István tér és a József Attila utca között, a Szent István téren, az Erzsébet téren, a József nádor téren, a Vörösmarty téren, a Harmincad utcában a József nádor tér és az Erzsébet tér között, a Bécsi utcában a Deák Ferenc utca és az Erzsébet tér között, a Dorottya utcában a Wekerle utca és a Vörösmarty tér között, a Vigadó utcában az Apáczai Csere János utca és a Vörösmarty tér között, a Deák Ferenc utcában az Apáczai Csere János utca és a Vörösmarty tér között, a Deák Ferenc utcában a Bécsi utca és a Vörösmarty tér között, a Váci utcában a Vörösmarty tértől a Szabadsajtó útig, a Kígyó utcában, a Duna utcában, a Curia utcában, valamint a Ferenciek terén a Curia utca és a Kossuth Lajos utca között.

A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a békés egymás mellett élést, azt, hogy a belvárosiak és az oda látogatók békésen, sérülés-és balesetmentesen ünnepelhessenek, köszönthessék az újévet.

A rendelet módosítása előtt kikérték szakmai szervezetek és a BRFK véleményét is, és arra jutottak, hogy a tiltás az egyetlen megoldás. Megkeresték a nagykövetségeket és az utazási irodákat is, hogy a szilveszterkor Budapestre érkező turisták is értesülhessenek a változásokról – tette hozzá.

Paál Péter György a sajtótájékoztatón azt mondta: a Belváros-Lipótvárost a rendőrség kiemelt területként kezeli, és a korábbi évekhez hasonlóan megerősített szolgálattal készül az év végére.

Ugyancsak figyelnek az illegális pirotechnikai eszközök forgalmazóira. Kérdésre válaszolva az ezredes arról is beszámolt, hogy az új szabály megszegőire akár kétszázezer forintos is helyszíni bírságot is kiszabhatnak a közterület-felügyelők, a rendőrség pedig feljelentést is tehet.