Panyi Miklós szerint a nyugat-európai helyzettel szemben Magyarországon a közbiztonsági helyzet stabil

Papp Sándor volt MDF-es országgyűlési képviselőről és a magyar építészet napjáról emlékezett meg hétfőn, péntekig tartó rendkívüli ülése első napján az Országgyűlés. A napirend előtti felszólalások között a szociális ágazatról és a migrációról is volt szó.

Megemlékezések

A képviselők megemlékeztek a közelmúltban életének 89. évében elhunyt Papp Sándor volt MDF-es országgyűlési képviselőről, aki a rendszerváltozás utáni első választáson Veszprém megye 7. számú választókerületében szerzett mandátumot és egy cikluson keresztül volt az Országgyűlés tagja. Szakmai életében vegyészmérnökként dolgozott, a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1980-tól 1989-ig oktatási és nevelési rektorhelyettes, továbbá 1981 és 1992 között az Általános és Szervetlen Kémia Tanszék vezetője volt. 1986-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktori címét. Pályafutását számos díjjal és kitüntetéssel jutalmazták.

Magyar építészet napja

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke felidézte: „Kós Károly születésének napját, december 16-át 2023-ban nyilvánította a magyar építészet napjává az Országgyűlés.”

Hangsúlyozta: „A magyar építészeti örökség különleges helyet foglal el Európa kulturális térképén. Az Árpád-kori templomok, a reneszánsz kastélyok, a barokk kúriák és a modern építészet remekei egyaránt tükrözik kultúránk gazdagságát és sokszínűségét. Legyen szó a kolozsvári Házsongárdi temetőről vagy a zebegényi templomról, minden kő a „magyarság lelki és szellemi tápláléka”.”

Kós Károlyt méltatva kiemelte: hitvallása a természet és az emberség tiszteletére alapult. Olyan építészeti stílust teremtett, amely a szecesszió nemzetközi hatásait ötvözte az erdélyi népi építészet elemeivel.

Napirend előtti felszólalások

LMP: Jövőre is elmarad a szociális szférában dolgozók megbecsülése

Kanász-Nagy Máté (LMP) felszólalásában kifogásolta, hogy miközben a kormány a szociális ágazat és a gyermekvédelem megerősítését ígérte a kegyelmi botrány után, a szociális ágazatban dolgozók a nemzetgazdasági átlagbér alig több mint felét, bruttó 347 ezer forintot keresnek. „A közel 100 ezer munkavállalóról szólva az ágazatért felelős Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, az életpályamodell kidolgozásáról lehet szó, de bevezetéséről egyelőre biztosan nem” – mondta. Hozzátette: „Az ágazatban dolgozók valóban nem kapnak jövőre sem érdemi béremelést, megbecsülést.”

Kifogásolta továbbá, hogy jelentősen nőtt, a korábbi 50-100-ról 280-300-ra emelkedett a kórházakban hagyott csecsemők száma. Kifogásolta azt is, hogy közérdekű adatigénylésre nem kapta meg a kórházban hagyott csecsemőkre vonatkozó pontos számokat.

Ugyancsak kritizálta a kormányt, amiért az otthon ápolási díj nem éri el a havi bruttó 50 ezer forintot.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszában kétszínűnek nevezte az ellenzéki politikus számonkérését, mondván a Fidesz kormányzása előtt 15 milliárd forint volt a költségvetésben ápolási díjakra, míg most 101 milliárd forint jut erre.

Azt is mondta: „2018 decemberében, amikor a ház döntött a legsúlyosabb állapotú gyermeküket otthon gondozók díjának 37 050 forintról 266 800 forintra emeléséről, azt egyetlen LMP-s képviselő sem szavazta meg.”

A szociális ágazatban dolgozókról szólva jelezte, egyetért azzal, hogy tovább kell emelni bérüket, de kiemelte, hogy 2010-ben 137 ezer forint volt az átlag bérük, míg most 473 ezer forint.

„A kórházban hagyott csecsemők miatt pedig júliusban szavazott meg az Országgyűlés egy az örökbefogadásukat meggyorsító jogszabálymódosítást” – tette hozzá.

Mi Hazánk: A kormány csak szavakban bevándorlásellenes

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt: a bevándorlás következtében a kereszténység egyre inkább háttérbe szorul Nyugat-Európában. Példaként említette, hogy Angliában 2023-ban a legnépszerűbb fiú babanév immáron a Muhammad lett. További példaként szólt arról, hogy Olaszországban egy baloldali lap szerint Jézus születésének ábrázolása kirekesztő, Rómában pedig egy állami óvoda jelezte a szülőknek, hogy nem tartanak a gyerekeknek karácsonyi ünnepséget, mert nem keresztény gyerekek is járnak oda.

Az ellenzéki politikus szerint karácsonyhoz közeledve időszerű feltennünk a kérdést, hogy Magyarországnak is ezt a jövőképet szánjuk-e.

„A Mi Hazánk Mozgalom válasza erre határozott nem, így az illegális és a legális bevándorlásra is határozott nemet mondanak” – jelentett ki.

Megítélése szerint, miközben a kormány szavakban szintén bevándorlásellenesnek mondja magát, az elmúlt egy évben több mint 2000 embercsempészt engedtek szabadon.

Azt is mondta, a belföldi munkavállalók munkáját elveszik a harmadik világból érkezők, Budapesten az ételfutár cégeknél alig vannak magyar munkavállalók, és egyre több az olyan szórakozóhely a belvárosban, ahol ki sem szolgálják az embert magyar nyelven.

Álságosnak nevezte a kormány vendégmunkásokra vonatkozó politikáját, jelezve, nem igaz, hogy a vendégmunkásoknak két év után haza kell menniük, mert két hónap után visszatérnek, a kiemelt beruházásoknál pedig a kétéves határidőt öt évre emelték és a családegyesítést is lehetővé tették.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára válaszában jelezte: a nyugat-európai helyzettel szemben Magyarországon a közbiztonsági helyzet stabil, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. „Ha baloldali kormány lett volna az elmúlt időszakban Magyarországon, akkor egészen más körülmények között ünnepelhetnénk a karácsonyt” – tette hozzá.

Az embercsempészekről szólva hangsúlyozta, hogy őket kiutasították Magyarország területéről.

Azt is mondta, Magyarország folyamatosan szigorította az idegenrendészeti rezsimjét, amely Európában a legszigorúbb. Magyarországon a külföldi munkavállalók csak törvényi keretek között, világos garanciákkal, eljárás keretében érkezhetnek, határozott időtartama.

Párbeszéd: Összeomlóban az egészségügy

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője az egészségügyi ellátás összeomlásáról beszélt, a Szent János Kórházat hozva példaként. Hangsúlyozta: az intézmény csaknem ötmilliárd forintból nemrég felújított traumatológiai osztályán 30 nap alatt 14 napon nem vett fel betegeket vagy csak részlegesen vett fel.

Hozzátette: míg a 2010-es kormányváltáskor 93 háziorvosi praxis volt tartósan betöltetlen az országban, november elején 837-re emelkedett ez a szám, így várhatóan jövőre ezer fölé kúszik a mutató. Tordai Bence arról beszélt: mindezek miatt jelenleg 1,2 millió ember háziorvosi ellátása megoldatlan.

Az alapellátás, a háziorvosi ellátás rendszere gyakorlatilag az összeomlás szélén táncol – fogalmazott, felvetve, hogy a kormányzatnak a magyar emberek számára tényleg fontos közszolgáltatásokat kellene biztosítania ahelyett, hogy értelmetlen vagy kártékony projektekre veri el a pénzt.

Válaszában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az egykori baloldali kormányok célja és az előző választáson az ellenzék egészségügyi programja egyaránt a privatizáció volt. Úgy fogalmazott, kormányon a jelenlegi ellenzék csak bezárni, privatizálni és vizitdíjat szedni volt képes.

Megemlítette: „a 2010-es 1198-ról 3700 milliárdra ugrottak az egészségügyi kassza kiadásai, 830 ezerről 3 millió fölé nőtt egy háziorvosi praxis átlagos bevétele, a kezdő orvosok bruttó alapbére 129 ezer 500 forintról 687 ezerre nőtt, egy húsz éve a pályán lévő kollégáé 165 ezerről 1 millió 491 ezer forintra bővült.” Az államtitkár jelezte: „Ötezerrel több orvosnak van működési engedélye, mint 14 évvel ezelőtt.”

A János Kórház esetéről szólva hangsúlyozta: „Korszerű, 21. századi traumatológiai központ jött létre az intézményben, és a képviselő kifogásával szemben mindenkit elláttak, ha más betegúton is.”

A jövő költségvetését hiányolta a Jobbik politikusa

„Mikor szavazza meg a kormány a jövő költségvetését?” – tette fel a kérdést Z. Kárpát Dániel (Jobbik), aki szerint sok esetben a múltat és a kiszámíthatatlanságot konzerválja a büdzsé. A felszólaló szerint nem a hazai kis- és közepes vállalkozásokkal, hanem a multinacionális cégekkel törődik a kormány.

Pártja „építő, pozitív előjelű, a magyar családokat támogató” javaslatai mellett érvelve kijelentette, pozitív üzenet volna a magyar férfiaknak, ha negyven ledolgozott év után a nőkhöz hasonlóan ők is tisztességes nyugellátáshoz jutnának.

„Azt szeretnénk látni, hogy a magyar férfiak negyven százaléka ne a temetőbe menjen a munkából” – fogalmazott. Hozzátette: „A hazai férfiak uniós átlagnál öt, a svédországinál 11 évvel alacsonyabb várható élettartama” a sírig tartó munka üzenetét „hordozza magában.”

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: a Jobbik 185 költségvetési módosító indítványa összességében 1006 milliárd forintot költene el úgy, hogy annak nincs meg a fedezete.

„Önök így 1,1 százalékkal növelnék a költségvetés hiányát” – fordult a felszólalóhoz az államtitkár.

Azt hangsúlyozta: „A parlament előtt lévő jövő évi költségvetési javaslat reménnyel töltheti el a magyar embereket és a hazai gazdaságot, mivel a GDP-t 3,4 százalékkal bővítené a stabil munkaerő-piaci helyzet megtartása mellett, eközben 3,7 százalékra csökkentené a költségvetés hiányát.”

Tállai András a kormányzat eredményei között említette a nyugdíjak értékének megtartását, legyen szó az inflációkövető emelésről vagy a 13. havi nyugdíjról, hangsúlyozva, hogy a kormányzat határozott célja a jövedelmek vásárlóértékének növelése.

Momentum: Az idei sem Magyarország éve volt

Szabó Szabolcs (Momentum) úgy fogalmazott, hogy az idei sem Magyarország éve volt, „megint gazdasági recesszió állapotában zárjuk az évet”. „A képviselő az ”elhibázott„ gazdaságpolitika következményének nevezte, hogy az európai járműgyártás válsága ennyire megrendítette a hazai gazdaságot. Eközben megint növekszik az infláció, esik az ipari termelés, magas a költségvetés hiánya” – sorolta meglátásait.

„Az emberek egyre inkább érzik a megszorításokat, amit persze le lehet tagadni, de a megemelt adókat a nap végén a lakosság fizeti meg” – fogalmazott. Hozzátette, hogy a „jelentős megszorítások” ellenére a gazdasági adatok még csak véletlenül sem utalnak a kilábalásra, a kormány láthatóan nem tud mit kezdeni a kialakult helyzettel.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában azt mondta, kivételesen egyetértenek abban, hogy 2024 egy nagyon nehéz év volt. „Az idei esztendő az egész világnak rossz volt, mert egy koronavírus-járvány utáni időszakot éltünk, harmadik éve háború dúl, a második félévben pedig azok a térségek is zaklatottá váltak, amelyekről feltételezhető volt, hogy fennmarad a stabilitásuk” – mondta.

„Kell a világba egy új politika, egy új gazdasági rend, Európának kell egy új politika, a kontinensnek el kell fogadnia, hogy nem a háborúban kell jeleskednie, hanem a béke megőrzésében” – szögezte le az államtitkár.

Felhívta a figyelmet, hogy a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyértelműen befektetésre ajánlja Magyarországot. „A magyar gazdaság fundamentumai stabilak, az ország megítélése a nemzetközi pénzpiacon kedvező, a magyar állampapírok népszerűsége töretlen” – hívta fel a figyelmet Fónagy János.

„A kormány megteremtette a költségvetés és a növekedés egyensúlyát, az ország finanszírozási helyzete stabil. A 2025-ös büdzsét joggal és okkal lehet békeköltségvetésnek nevezni, a magyar gazdaság visszatér a fenntartható és magas ütemű növekedési pályára” – foglalta össze mondandóját.

Komjáthi Imre: Az MSZP továbbra is a politika emberi hangján fog megszólalni

Komjáthi Imre (MSZP) úgy fogalmazott: „2024-et illetően egy közös kudarcunkról kell megszólalnom”.

A kormánypárti képviselőknek címezve azt mondta, hogy már az aktív szavazók fele az „egyik káderüknél van”; az illető szervezetét a Jobbik volt emberei működtetik, miközben „az az ellenzéki sajtó hordozza hősként a vállán, amelynek szimpátiája érdekében vagy tucatnyi alkalommal vonult a Momentum kordont bontani”.

Hozzátette, hogy e – általa nem nevesített – szereplőnek „szerette volna átnyújtani nemrég Lendvai Ildikó a Népszava hasábjain a baloldali szavazókat is”.

Komjáthi Imre feltette a kérdést, lehet-e olyan jól dolgozni, hogy 2026-ban a szavazók úgy döntsenek, láttak olyan szocialista, zöld, liberális, konzervatív munkát a parlamentben, amit érdemes folytatni. A szocialista párt továbbra is a politika emberi hangján fog megszólalni – jelentette ki.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a fő választóvonal nemcsak Magyarországon, de világszerte is a szuverenista, nemzeti alapú politika, valamint a globalista politika között húzódik meg. A Fidesz-KDNP és a kormány egyértelműen a nemzeti alapú, szuverenista politika oldalán áll – jelentette ki.

Az államtitkár arról beszélt, hogy a baloldal a globalista oldalra állt, és egyre több kérdésben árulja el a nemzeti érdeket. Úgy fogalmazott: ebben látja, hogy miért fogyatkozott meg így a baloldali képviselők száma, ahogy azt is ebben látja, „hogy most egy új, kinézett brüsszeli emberbe helyezi a baloldali nyilvánosság és az ellenzéki nyilvánosság a reményt”. Hozzátette, meggyőződése szerint „ugyanúgy ki fog pukkadni ez a lufi”, mint a korábbi, hasonló esetekben.

Nyugdíjkorrekciót sürget a DK

Gy. Németh Erzsébet (DK) rámutatott, hogy jelenleg Magyarországon ötszázezer idős ember él kevesebb, mint 140 ezer forintnyi nyugdíjból, miközben a KSH szerint 140 ezer forint a szegénységi küszöb. A politikus arra szólított fel, hogy a 150 ezer forint alatti nyugdíjakat tíz, a 150-200 ezer közöttieket pedig öt százalékkal emeljék. Egyúttal kérte, hogy újra vezessék be a nyugdíjak vegyes indexálását.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az ellenzéki képviselőnek válaszolva kijelentette: „ön már szavazott meg nyugdíjcsökkentést ebben a parlamentben, én viszont sosem”. Hozzátette: ha volt egy kisebb vagy nagyobb válság, akkor a baloldali kormányzás alatt elsőként nyúltak a nyugdíjhoz, elsőként vonták meg a 13. havi nyugdíjat.

A jelenlegi kabinet 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, és megígérte, hogy meg fogja védeni a nyugdíjak értékét – emlékeztetett. Ezt az ígéretét a kormány a mai napig be is tartja – szögezte le Tállai András. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei év elején hatszázalékos volt a nyugdíjemelés mértéke, miközben az infláció az év végéig sem fogja elérni a négy százalékot.

Január elsején 3,2 százalékos lesz a nyugdíjemelés, és a nyugdíjasok jövőre is meg fogják kapni a 13. havi nyugdíjat – mondta. Hozzátette, azon dolgoznak, hogy 13. havi nyugdíjat állandósítsák, ne kelljen róla minden évben szavazni.

KDNP: A magyar családokért dolgozunk

Simicskó István (KDNP) a nemzeti konzultációt komoly demokratikus vívmánynak nevezte, és emlékeztetett, hogy 14. alkalommal kérdezi meg a kormány a magyarokat fontos ügyekben, köztük a családtámogatásokról.

Jelezte: a kereszténydemokratáknak különösen fontos az emberközpontú politika és a családok támogatása, mert akkor erős az állam, ha azt erős családok alkotják.

Hozzátette: a kormány a családok megsegítése érdekében az elmúlt években mintegy 60 intézkedést hozott, majd közülük többet is részletesen ismertetett.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett: 2010-ben családbarát fordulat történt Magyarországon.

A nemzeti konzultációról szólva megjegyezte: már meghaladja az egymilliót az íveket visszaküldők száma, és a kérdőíven megkérdezik a magyarok véleményét annak a családi adókedvezménynek a megduplázásáról is, amellyel 2011 óta már 4000 milliárd forintot hagytak a magyar családoknál.

Közölte: a jövő évi költségvetésben a kormány tovább növeli a családtámogatásokra fordítható összeget, amelyet 2010-hez képest megnégyszereztek.

Fidesz: A Tisza Párt elnöke céltáblává tette Magyarországot

Kocsis Máté (Fidesz) emlékeztetett: december 8-án megjelent egy hír a magyar sajtóban „a Magyar Hang című propagandalapban”, miszerint december 7-én Ferihegyen landolt a megbuktatott szír elnök gépe. Az is megjelent, hogy eközben a Terrorelhárítási Központ munkatársai kivonultak, továbbá titoktartási nyilatkozatot írattak alá minden szemtanúval – idézte fel.

Hozzátette: az álhírt a Tisza Párt elnöke is átvette, és a közösségi médiában széles körben terjesztette. Azonban kiderült, hogy a repülőgépről közzétett fénykép 2012-ben Ankarában készült, és az álhírben „felfedezhetők a Tisza Párt elnökének jól rétegzett, ügyesen összeállított, mindenre kiterjedő hazugságai” – fogalmazott.

Kocsis Máté elmondta: az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálatot indított, és a Fidesz frakcióvezetője szerint talán Magyar Péter maga lehetett az álhír gyártója. Azonban ami ennél fontosabb, hogy a Tisza Párt elnöke céltáblává tette Magyarországot – hangsúlyozta.

A kormánypárti politikus szerint nem kizárható, hogy terrorszervezetek az álhír alapján bosszúból támadást intéznek bármely magyar intézmény ellen. Szíria budapesti nagykövetségét „incidens érte”, sőt Damaszkuszban a magyar nagykövetség munkatársait is ki kellett költöztetni, és az országban még mindig vannak magyarok, akik nincsenek biztonságban – sorolta fel.

Egy ilyen, a nemzetbiztonságot veszélyeztető akció nyilvánvalóan nem Magyarországon fogalmazódott meg – mondta Kocsis Máté, majd megjegyezte, hogy a lap később korrigált, azonban a Tisza Párt elnöke nem.

Hozzáfűzte: a nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki elnökét leszámítva egyetlen ellenzéki nyilatkozatot sem hallott az ügyben. Ez pedig azt jelenti, hogy vagy egyetértenek vele, vagy nem, de „próbálnak megfelelni a jövőbeli új gazdatestüknek”, illetve az is lehet, hogy az ellenzéki politikusok még mindig ott tartanak, hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik.

Kocsis Máté azt javasolta, hogy nemzetbiztonsági kérdésekben konszenzus legyen, azt viszont nem javasolta, hogy a vizsgálatnak akár politikai, akár médiaeszközökkel gátat szabjanak, mert ennek az ügynek lehettek volna áldozatai.

Arról is beszélt: a Till Tamás meggyilkolásának ügyében kialakult jogvitában a történtek társadalmi és morális megítélése egyértelmű, de a jogi nem az. Ezért az Országgyűlés elé terjesztenek egy javaslatot, amely kizárja a kiskapuk lehetőségét, és ehhez kérte az ellenzék támogatását is.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: a közel-keleti helyzet közvetve veszélyezteti Európa biztonságát.

Az, hogy Magyar Péter egy teljesen megalapozatlan és azonnal cáfolt hazugságot terjesztett, és továbbra is terjeszt, konkrétan sodorta veszélybe Magyarországot, és potenciálisan sodort veszélybe magyar embereket – jelentette ki.

Itt nem arról van szó, hogy „egy külföldi zsoldban álló sajtótermék tévedett volna”, hanem egy politikus felelősségéről van szó, aki hazugságot terjesztett, és annak ellenére nem hagyta ezt abba, hogy mind a Kormányzati Tájékoztatási Központ, mind a repülőtér azonnal cáfolta az álhíreket – mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Hozzátette: Magyar Péter mégis kitart az álhírek mellett, terjeszti azokat, sejtetéseket fogalmaz meg, kitéve veszélynek az országot. Konkrétan célkeresztbe helyezte Magyarországot és a magyar embereket.

Mindez azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnöke gátlástalan és erkölcstelen ember, de arra is rávilágít, hogy kicsoda is ő, és kiknek az érdekében cselekszik – jelezte.

Magyarország nehéz helyzetbe hozása ugyanis Hidvéghi Balázs szerint azoknak áll érdekében, akiknek „szálka a szemében” az a szuverenista, nemzeti alapú politika, amelyet Orbán Viktor és Magyarország folytat. Emlékeztetett: Brüsszelben egy új magyar bábkormány vezetői szerepére Magyar Pétert nézték ki.

Ez a gátlástalan, cinikus akció egy külföldi politikai megrendelés végrehajtása – fogalmazott. Hozzátette: Magyar Péter ártani akar bármi áron a magyar kormányzatnak, úgy is, hogy közben veszélynek teszi ki a magyar embereket és a saját hazáját.

Ezt határozottan el kell utasítani, a nemzetbiztonsági vizsgálat a legkevesebb, amit ebben a helyzetben meg kell tenni – zárta szavait a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, jelezve, hogy a kormány kiáll a magyarok biztonságáért.

Mandátumigazolás és képviselői eskütétel

Letette a képviselői esküt Cseh Katalin, akit Fekete Győr András momentumos képviselő összeférhetetlenség miatt megüresedett helyére jelölt a Momentum. A képviselő mandátumát az Országgyűlés egyhangúlag, 150 igen szavazattal igazolta.

Az eskütételt követően az elnöklő Jakab István bejelentette, hogy az országgyűlési képviselők létszáma 197.

Államtitkári kinevezés

Az ülést vezető Jakab István ismertette: Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára Gerlaki Bencét 2025. január elsejei hatállyal a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának nevezte ki.

Napirendkiegészítés

A képviselők döntöttek arról, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény módosítását. Az összevont vitára kedden, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra pénteken kerül sor.

Ugyancsak felvették napirendre a Fidesz javaslatára a büntető törvénykönyv módosításáról szóló javaslat általános vitáját. Az összevont vitára és a zárószavazásra is kedden kerül sor.

A 2025-ös központi költségvetés

Szűcs Lajos, a költségvetési bizottság előadója a bizottságok többségi véleményét ismertetve jelezte: a jövő évi költségvetés középpontjában az új gazdaságpolitika áll. Annak érdekében, hogy a gazdaságot dinamizálni tudja a kormány, összesen 300 beruházás kezdődik el, mintegy 8100 milliárd forint összköltségvetéssel, amelyből 2025-ben mintegy 480 milliárd forint kerül majd kifizetésre. A jövőre várható gazdasági növekedés „másik lába” a reálbérek markáns növekedése következtében élénkülő fogyasztás lesz.

A külügyi bizottság véleményét ismertetve azt mondta: a kormány által meghirdetett új gazdaságpolitika kulcseleme a gazdasági semlegesség stratégiája. Ez a stratégia megfelelő válasz az orosz-ukrán háború következtében jelentkező gazdasági lassulásra.

Hozzátette: a külpolitikában bekövetkezett változásoknak köszönhetően belátható időn belül közelebb kerülhetünk a háború lezárásához is. Ha így lesz, az új gazdaságpolitika 2025 végére visszaállíthatja a magyar gazdaságot arra a növekedési pályára, amit a koronavírus-járvány, a háború, a szankciók, az energiaárak növekedése és az abból fakadó inflációs válság tört meg.

A gazdasági bizottság véleménye alapján a költségvetés minden forrást tartalmaz, hogy a kormány tovább növelje a családok támogatását, megerősítse a vállalkozásokat, megőrizze a rezsicsökkentést és a nyugdíjak értékét.

A 2025-ös költségvetés több mint 1600 milliárd forintot biztosít az oktatásban dolgozók bérére, ami duplája a baloldali kormány által benyújtott utolsó, 2010-es költségvetéshez képest. Az elmúlt évek béremelési programjainak köszönhetően a tanárok fizetése a következő évben eléri majd a diplomás átlagbér 80 százalékát. Egészségügyi célokra pedig több mint 3700 milliárd forint fog rendelkezésre állni.

A mezőgazdasági bizottság véleményét ismertetve Szűcs Lajos azt mondta: az agrárköltségvetés jelentős többletet tartalmaz számos előirányzat vonatkozásában az előző évhez képest.

A nemzeti összetartozás bizottság véleménye szerint nemzetpolitikai szempontból a költségvetésben szereplő összegek garanciát jelentenek a 2010-ben elkezdett munka folytatására. A külhoni magyarok számára indított rendszeressé vált programok, eszközök 2025-ben is rendelkezésre állnak.

A nemzetbiztonsági bizottság véleménye alapján a 2025-ösköltségvetés tervezetéből látszik, hogy a kormány kiemelten kezeli a nemzetbiztonsági szolgálatok támogatását. Az öt titkosszolgálatnak együttesen 162 milliárd forintot irányoz elő a törvényjavaslat, a katonai és polgári szolgálatok 2025-ös költségvetési támogatása „megteremti a pénzügyi hátterét annak, hogy megvédjük Magyarország békéjét, biztonságát és nemzeti szuverenitását” – idézte a bizottság véleményét.

Kisebbségi vélemény

Múltba ragadt gondolkodásúnak nevezte a költségvetési javaslatot a kisebbségi véleményt előadó Vajda Zoltán (MSZP).

Pártja nevében arról beszélt: a dokumentum nem fejlődést, hanem a válság mélyülését segíti elő, így a szegénység és a gazdasági visszafejlődés tervezete, ezért vissza kellene vonni azt.

Hangsúlyozta: mára minden magyar állampolgár napi ezer forintot fizet az adósságszolgálatra, miközben az országot leszakadt egészségügy, leromlott oktatás jellemzi, „a gazdaság minden szektorában összeomlásközeli állapotot látunk”.

Azt ígérte, egy 2026-os kormányváltást követően hazahozzák az országot megillető, de most visszatartott uniós forrásokat, hiteles, reális céldátumot szabnak az euró bevezetésére, valamint helyreállítják a kormány által szétvert piaci bizalmat.

A Jobbik álláspontját tolmácsolva „félgyarmati, kitett, függő, a külföldieket nagyon előnytelen feltételekkel becsalogató gazdaságpolitikával” vádolta a kormányt, amely a német autógyártók után a kínai cégeket célozza meg.

Arról beszélt: a multikat ugyanúgy kellene adóztatni, mint a hazai cégeket, és ha az állástalanok felét vissza tudnak hozni a munkaerőpiacra, nem kell vendégmunkásokat az országba engedni.

Hiányolta a javaslatból a Jobbik azon javaslatának megvalósítását, hogy évi 5-10 ezer bérlakás építésével orvosolja a kormányzat a lakhatási problémákat.

Vajda Zoltán jelezte: az LMP álláspontja szerint a törvényjavaslat egyetlen pozitívuma, hogy nem a tavaszi, hanem az őszi ülésszakban tárgyalja azt a parlament, ugyanakkor, mondta, a bevételek túltervezettek, 3500 milliárdos uniós forrással számolnak.

Jelezte, az LMP álláspontja szerint a javaslat egyoldalú, környezetromboló, az országot az ázsiai multiknak kiszolgáltató költségvetés, ami ezért elfogadhatatlan.

Elmondta: az LMP úgy látja, az oktatásra és az egészségügyre fordított többlet még mindig kevesebb a szükségesnél, nem is szólva a folyamatosan kivéreztetett, legsúlyosabban szenvedő szociális és gyermekvédelmi területről.

Vajda Zoltán jelezte: a Párbeszéd szerint ugyanakkor túlzottan optimista GDP-bővüléssel számol a dokumentum, ráadásul a 3,2 százalékos hiánycél magasabb a törvényben előírt 3 százalékosnál. Összességében ez nem fenntartható költségvetés – jelentette ki.

A DK véleményét bemutatva a képviselő az önkormányzatok támogatását szorgalmazza a kormányzati elvonások helyett, megemlítve, hogy a támogatások szerény mértékű emelkedése nem ellensúlyozza a helyhatóságok romló pozícióját.

Arról beszélt: a megemelt szolidaritási adó befizetése mellett nem tudják megfelelően működtetni a településeket.

Az alacsony nyugdíjak azonnali emelését, azok keresetekhez képest mérhető leszakadásának csökkentését szorgalmazta, az oligarchák osztalékadójának, a koncessziót elnyerő társaságok különadójának bevezetését és a társasági adó emelését javasolta a DK nevében.