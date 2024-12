Különleges ízvilága van az év szaloncukrának

A Karácsony nélkülözhetetlen édessége a szaloncukor. A magyarok átlagosan egy kilót vesznek belőle, az utóbbi években pedig már egyre többen keresik a minőségi termékeket. Az idei év szaloncukra versenyen több mint 150 félét kóstolt meg a zsűri. A győztes is egy különleges ízvilágú szaloncukor lett.

Alig győzik feltölteni a szaloncukros pultokat egy budapesti élelmiszerüzletben. A vevők leginkább a hagyományos ízeket keresik, de egyre többen választják a különlegességeket is.

Idén a körtezselés- muskotályos lett az év szaloncukra. Ezt mutatja a zsűri elnöke. Egy bailey-s kávés lett a második, a harmadik pedig egy mogyorókrémes chipses nugátos. Több mint 150 féle szaloncukrot neveztek a versenyre. Különlegesebbnél különlegesebb ízkombinációk nyertek: ezeket szeretnék most népszerűsíteni.

„Fontos, hogy ne csak a nagy gyártókkal találkozzanak a vásárlók a boltokban, hanem halljanak arról is, hogy van sokkal több gyártó és mondjuk a megszokott tizenöt ízen kívül rengeteg egyébként izgalmas és finom íz is létezik, igaz lehet, hogy árban is ez drágább, de azt gondolom, hogy sokszor megéri kifizetni a drágább alapanyagokból készült szaloncukrot, mint az olcsó, egyszerű szaloncukrokat” – mondta Kovács Gergely, az Év Szaloncukra Verseny zsűrielnöke.

A magyarok átlagosan egy kiló szaloncukrot vesznek Karácsonykor.

Az árak kicsit emelkedtek, de a szakemberek szerint ez nem szegte kedvét a vásárlóknak, és egyre többen választják a minőségi édességeket.

„Egyre több akár cukrászműhely, vagy pici gyártó áll rá kézműves szaloncukroknak a gyártására, ezek gyakorlatilag bonbon minőségű édességek, az áruk is azért elég szép és ezek is nagyon jól fogynak és nagyon nagy kereslet van irántuk, általában a cukrászok, kis műhelyek a teljes gyártási mennyiséget el is adják ezekből” – mondta Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára.

A szaloncukor a 19. század elején jelent meg Magyarországon, azóta is a Karácsony elengedhetetlen édessége, az idei évtől pedig már Hungarikum.

A kiemelt kép illusztráció.