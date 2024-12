December 22-én zárul az idei Jónak lenni jó határokon átívelő összefogása

A közmédia 13. alkalommal életre hívott Jónak lenni jó! karitatív kezdeményezése idén egy Közép-Európában egyedülálló új gyermekhospice ház felépítésére gyűjt, amely a jelenlegi adatok szerint napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. A közmédia határokon átívelő jótékonysági kampánya december 22-én egész napos műsorral zárul.

A Baptista Szeretetszolgálat tevékenysége nyomán a beruházás már elkezdődött, de Magyarország új gyermekhospice házának befejezéshez további segítségre van szükség. Ehhez a célhoz csatlakozott idén jószolgálatai nagykövetként Reviczky Gábor színművész, Illés Fanni paralimpikon és Dibusz Dénes válogatott kapus. Mellettük örömmel állt a kezdeményezés mellé idén a világhírű akciófilmsztár, Chuck Norris is, aki jelképévé vált kalapját ajánlotta fel a Jónak lenni jó! árverésére. Az amerikai karate-világbajnok és színész relikviája mellett a magyarországi jószolgálati nagykövetek tárgyaira is lehet licitálni, illetve más hírességek felajánlásai is megvásárolhatók, néhány különleges tárgy pedig a december 22-i élő műsorban kerül „kalapács alá.”

A Jónak lenni jó! program 13 éves történetében eddig nem fordult elő, hogy az élő adás előtt átlépte a 140 millió forintos határt az adományok összege. Hogy ez idén megtörtént, bizonyítja, mennyire megérinti az emberek lelkét az idei kampány célkitűzése.

Jónak lenni jó! – Reggeltől estig a közmédia csatornáin

Az akció zárása már hagyományosan egy egész napos műsorfolyam, amelybe a közmédia valamennyi csatornája bekapcsolódik, idén december 22-én zárul a jótékonysági kezdeményezés. A Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsorában indul az egésznapos műsorfolyam, a Dunán reggel 8 órától kezdődik az élő adás. Ebben részletesen bemutatják a Baptista Szeretetszolgálat munkáját és szerteágazó tevékenységét, valamint a törökbálinti Tábhita Gyermekhospice Házat is.

December 22-én Novodomszky Éva és a közmédia más műsorvezetői – többek között – Csőre Gábor, Dióssy Klári, Forró Bence, Horváth Szilárd, Morvai Noémi, Somossy Barbara és Székely Dávid – változatos módon, több szemszögből mutatják be az idei kedvezményezett Baptista Szeretetszolgálat tevékenységét. A nap folyamán dokumentumfilmmel, „embermesékkel” és szakértők közreműködésével folyamatosan beszámolnak az érintettek helyzetéről, valamint bemutatják az adományozókat itthon és külföldön, hiszen a műsor közösségi erőt teremtve összekötő kapocsként működik a világ magyarsága, a támogatók és rászorulók között. A műsorhoz lélekemelő produkciókkal több fellépő is csatlakozik, többek között a jövőre 70 éves Magyar Rádió Gyermekkórusa, Janza Kata, Takács Nikolas, Dolhai Attila, Keresztes Ildikó, Fischl Mónika, Miklósa Erika, Szikora Róbert és Nyári Károly, valamint lányai, Edit és Aliz.

A közmédia idei kedvezményezettjét a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett Tábitha Gyermekhospice Házat bárki segítheti 500 forinttal a 1355-ös telefonszám hívásával, illetve SMS küldésével.

Fotó: MTVA