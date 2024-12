A Lidl vásárlóinak köszönhetően 24 millió forintnyi adományt juttathat el rászoruló családokhoz a Baptista Szeretetszolgálat

A Lidl vásárlóinak köszönhetően közel 24 millió forintnyi adományt kapnak rászoruló családok – tudatta a Baptista Szeretetszolgálat közleményben hétfőn.

Két hét alatt 15,5 millió forint értékű élelmiszeradomány-utalvány és közel 8,4 millió forint pénzadomány gyűlt össze a Lidl Magyarország áruházaiban a vásárlóknak köszönhetően. A befolyt összegből és az utalványokból a Baptista Szeretetszolgálat 31 tonnányi élelmiszercsomagot juttat el 2500 nehéz helyzetben élő család számára még az ünnepek előtt.

A Lidl Magyarország idén két kampánnyal is támogatja a nehéz helyzetben élő családokat karácsony előtt. Egyrészt csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat adománygyűjtő akciójához, és így a vásárlók bármely hazai Lidl áruházban 500, 800, illetve 1000 forintos élelmiszeradomány-utalványokat vásárolhattak.

Az utalványokból 15,5 millió forint értékben vásároltak a vásárlók, amiket a Baptista Szeretetszolgálat élelmiszerre váltott be és azokat még karácsony előtt eljuttatja a nélkülöző családoknak.

Emellett az áruházlánc saját jótékonysági kampányával is segítette a rászoruló családokat. A vásárlók Lidl Plus kuponnal kedvezményesen juthattak hozzá a diszkontlánc karácsonyi reklámfilmjében is megjelenő plüss mosómacihoz, amelynek árát a vállalat teljes egészében jótékony célra ajánlotta fel.

A kampánnyal a Lidl közel 8,4 millió forintot gyűjtött össze, amit a Baptista Szeretetszolgálatnak adott át. A szervezet ebből az összegből élelmiszereket vásárolt, amelyek szintén szükségben élő családoknak jelent majd segítséget az ünnepek előtt.

„Idei karácsonyi kampányunk célja az volt, hogy vásárlóinkkal együtt szebbé varázsoljuk a rászoruló családok ünnepét. Büszkék vagyunk arra, hogy az élelmiszeradomány-utalványok és a mosómacis akció révén közösen közel 24 millió forintnyi élelmiszerrel segítséget nyújthatunk és összesen 2500 család karácsonyát varázsolhatjuk szebbé” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője a közlemény szerint.

Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke a közlemény szerint úgy fogalmazott: „A Lidl évek óta tartó segítségének köszönhetően idén 2500 mélyszegénységben elő családnak tudunk tartósélelmiszer-csomaggal segíteni az ünnepek előtt. Ennyi családnak már egészen biztos, hogy boldog karácsonya lesz, nem kell nélkülözniük legalább ebben az időszakban. Partnerünk és a vásárlók jóvoltából 14 alapvető élelmiszer került az egységcsomagba. Köszönjük szépen!”

Mindezeken túlmenően a Lidl Magyarország munkatársai is igyekeznek segíteni a nélkülöző gyermekeknek.

Az áruházlánc a szeretetszolgálat közreműködésével összegyűjtötte 250 törökszentmiklósi, téglási és kisújszállási nehéz körülmények között elő általános iskolás gyermek kívánságait, melyeket kis kártyákra írva helyeztek el a Lidl központi irodaházában felállított karácsonyfára.

Az áruházlánc munkatársai pedig ezek alapján valóra válhatják a gyermekek álmát, ezáltal különlegesebbé téve számukra a szeretet ünnepét – közölte a Baptista Szeretetszolgálat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: GettyImages)