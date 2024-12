Ifj. Lomnici Zoltán: A párizsi magyar nagykövetség megfenyegetése üzenet Magyarországnak és az Európai Uniónak is

Megfenyegették a párizsi magyar nagykövetséget - ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a közösségi oldalán szombaton. Szijjártó Péter azt írta: a képviselet dolgozói emailben kaptak életveszélyes fenyegetést. Az üzenethez egy fotót is mellékeltek a házi készítésű robbanó-szerkezetekről. Az ügyet már a magyar szolgálatok is vizsgálják. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a jövőben is lehetnek hasonló esetek – hangzott el az M1 híradóban.

„Párizsi nagykövetségünket ezekben percekben kutatják át a francia hatóságok két bombakereső kutya bevonásával” – szombaton koradélután ezzel a bejegyzéssel jelentette be Szijjártó Péter, hogy megfenyegették a párizsi magyar nagykövetséget. A külgazdasági és külügyminiszter arról is írt: a képviseleten dolgozó kollégáik egy e-mail formájában kaptak életveszélyes fenyegetést. Az üzenethez egy fotót is mellékeltek a házi készítésű robbanószerkezetekről, amit egyelőre nem találtak meg a hatóságot. A helyszín is szimbolikus és az időpont is A nemzetközi diplomácia szimblikus fővárosában fenyegették meg a magyar követség dolgozóit – erről a Századvég tudományos igazgatója beszélt az M1-nek. Ifj. Lomnici Zoltán emlékeztetett, az eset ráadásul olyan időszakban történt, amikor a kormány bejelentette, hogy a békepárti tágyalások új szakaszba léphetnek, vagyis akár egy tűzszünet is lehetséges. „És ezen túl is folyamatosan továbbra is a béke irányába mutató lépéseket kívánnak foganatosítani. Így azt vélelmezhetjük, hogy ez egy üzenet, nemcsak Magyarországnak, az Európai Uniónak is, hogy változatlanul erőszakkal reagálnak a békepártiságra, a Trump elleni merényletkísérlet, a Fico elleni merénylet is ebbe a sorba illeszthető egyértelműen” – mondta a híradónak alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója. Azt, hogy a párizsi terrorfenyegetéseket komolyan kell venni, az elmúlt évek eseményei is jól mutatják. 2015. novemberében iszlamista terroristák hat helyszínen követtek el merényletet a francia fővárosban. A támadásokban 130 ember halt meg, a legtöbben a Bataclan nevű klubban, ahol egy koncert nézőire támadtak rá a terroristák. A francia díszőrség két tagja áll a párizsi Bataclan rendezvényközpont elött felavatott emléktábla mellett a 130 halálos áldozatot követelő párizsi terrormerényletek első évfordulóján (Fotó: MTI/EPApool/Christophe Petit Tesson) Ugyan ebben az évben a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen is merényletet követett el két dzsihádista fegyveres. A szatirikus hetilap párizsi szerkesztőségében 12-en meghaltak és további 11-en megsebesültek. És azóta is rendszeresek a támadások. Egy évvel ezelőtt egy radikális iszlamista késsel ölt meg egy német turistát, két másik embert pedig megsebesített az Eiffel-torony közelében. A szombati – magyar nagykövetség elleni – fenyegetésről egyelőre nem sokat lehet tudni. A külügyminiszter közleménye arra is kitért, hogy a levél vélhetően egy szomszédos országhoz köthető címről érkezett. Szijjártó Péter hozzétette: ezt már vizsgálják a magyar szolgálatok is, annak érdekében, hogy diplomaták biztonságban tudjanak dolgozni az előttünk álló különösen nehéz időszakban. Kapcsolódó tartalom Életveszélyes fenyegetést kaptak a párizsi magyar nagykövetség dolgozói Párizsi nagykövetségünket a francia hatóságok két bombakereső kutya bevonásával kutatták át, miután életveszélyes fenyegetést kaptak a képviseleten dolgozó kollégáink egy email formájában - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán.